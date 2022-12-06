Щуку весом в почти 11 кг тюменцу удалось поймать на озере в Казахстане (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рыбалка в Казахстане принесла жителю Тюмени улов в виде щуки весом в почти 11 килограмм. Об этом мужчина рассказал в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». При этом в комментариях водоем, где находился мужчина, назвали опасным.

«Был на озере Тарангул (Казахстан, Северо-Казахстанская область). Активный клев был с утра до обеда, чай некогда было выпить. Самая крупная щука реализована на 10 800 грамм», — написал тюменец Владимир Коновалов в группе «Рыбалка в Тюменской области».

В комментариях товарищи по хобби порадовались за рыбака. Однако отметились и те, кто не советовал тюменцам отправляться на Тарангул, назвав это место опасным.

«Не стоит туда ехать, если что случится, никто не поможет! Дороги „задуло“, мы стояли мучились, толкали [автомобиль], арендатор мимо на джипе проехал три раза и даже не помог. А знакомые двое суток сидели, пока МЧС не пробились до них», — рассказал участник группы Артем Темкин.

Как ранее писало URA.RU, сезон зимней рыбалки тюменцы открыли в ноябре. Благодаря погоде лед был безопасен, и любители ловли хвастались своими трофеями до наступления календарной зимы.