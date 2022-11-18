Тюменцы открыли зимний сезон рыбалки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Тюмени открыли сезон зимней рыбалки. Рыбаки активно делятся фотографиями своего улова в соцсети.

«Открытие сезона сегодня начал на озере Кучак. Для начала неплохо. Работали маропедка и балансир. На безмотылку ни поклевки, а так хотелось вспомнить. Эта снасть моя любимая. Погода и природа вообще выше всяких похвал. Солнечно, тихо, тепло, даже несмотря на мороз под — 20. Рыбалкой доволен», — пишет Виктор Назаров, подписчик сообщества «Рыбалка в Тюменской области».

Другие подписчики сообщают, что тоже остались довольны, даже учитывая то, что клева не было по несколько часов. «Мистер головешка неохотно ловился, в обед клев включился, и радости детей не было предела, на пять человек поймали около 15 кг», — пишет рыбак. Также пользователи отметили, что лед местами толщиной от 6 до 10 сантиметров, то есть безопасный.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские рыбаки рассказали о том, когда планируют начать зимний сезон. Информацией об этом они поделились в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка в Тюменской области».