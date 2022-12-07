Метеоролог Шувалов предупредил о ледяных дождях и резком потеплении до +8 градусов

07 декабря 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Ледяные дожди ожидаются в Курске и Белгороде, отметил Александр Шувалов Фото: Альбина Золотухина © URA.RU На юг Европейской части России 9 декабря придет циклон, который принесет с собой ледяные дожди и потепление. В Курске и Белгороде ожидается до +8 градусов к началу следующей недели. В Москве и близлежащих регионах в выходные выпадет до половины месячной нормы снега. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «В конце недели атмосферные процессы над Европейской территорией России меняются кардинальным образом. Морозный антициклон, благодаря которому температура в средней полосе была на 7-9 градусов ниже среднеклиматической, уступит место циклонам южного происхождения. Погоду они принесут сложную, но очень разнообразную. Южнее, в Курске и Белгороде, 9 и 10 декабря возможны ледяные дожди. С 12 декабря взлет температуры до +6,+8 градусов. Приход ледяных дождей (капли с температурой ниже 0 градусов, падающие на предмет и мгновенно превращающиеся в лед) в Воронеж и Тамбов прогнозируется в субботу 10 декабря, в воскресенье они дотянутся до Саранска и Арзамаса, и могут идти двое суток. В этих регионах до предела осложнится дорожный трафик, многочисленные обрывы может вызвать отложение льда на проводах», — предупредил Александр Шувалов. По словам метеоролога, жителям столицы стоит подготовиться к сильным снегопадам. «В выходные и в понедельник 12 декабря от Брянска и Смоленска до Москвы и Владимира ожидаются сильные снегопады. Местами может выпасть до половины месячной нормы осадков. Сугробы вырастут на 10-15 см», — добавил Шувалов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Свердловской области. Ожидалось, что в некоторых городах региона температура опустится до -29 градусов. В Магнитогорске (Челябинская область) из-за морозов 7 декабря отменили занятия у учеников начальных классов, обучающихся со второй смены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На юг Европейской части России 9 декабря придет циклон, который принесет с собой ледяные дожди и потепление. В Курске и Белгороде ожидается до +8 градусов к началу следующей недели. В Москве и близлежащих регионах в выходные выпадет до половины месячной нормы снега. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «В конце недели атмосферные процессы над Европейской территорией России меняются кардинальным образом. Морозный антициклон, благодаря которому температура в средней полосе была на 7-9 градусов ниже среднеклиматической, уступит место циклонам южного происхождения. Погоду они принесут сложную, но очень разнообразную. Южнее, в Курске и Белгороде, 9 и 10 декабря возможны ледяные дожди. С 12 декабря взлет температуры до +6,+8 градусов. Приход ледяных дождей (капли с температурой ниже 0 градусов, падающие на предмет и мгновенно превращающиеся в лед) в Воронеж и Тамбов прогнозируется в субботу 10 декабря, в воскресенье они дотянутся до Саранска и Арзамаса, и могут идти двое суток. В этих регионах до предела осложнится дорожный трафик, многочисленные обрывы может вызвать отложение льда на проводах», — предупредил Александр Шувалов. По словам метеоролога, жителям столицы стоит подготовиться к сильным снегопадам. «В выходные и в понедельник 12 декабря от Брянска и Смоленска до Москвы и Владимира ожидаются сильные снегопады. Местами может выпасть до половины месячной нормы осадков. Сугробы вырастут на 10-15 см», — добавил Шувалов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Свердловской области. Ожидалось, что в некоторых городах региона температура опустится до -29 градусов. В Магнитогорске (Челябинская область) из-за морозов 7 декабря отменили занятия у учеников начальных классов, обучающихся со второй смены.