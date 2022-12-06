06 декабря 2022

В Магнитогорске из-за морозов отменили занятия у младших классов второй смены

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Снегопад. Челябинск, ребенок, снег, пешеход, снегопад, зима, дети, девочка, мороз
Занятия для младшеклассников отменили до установления нормальной температуры Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 7 декабря отменили школьные занятия у начальных классов второй смены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.

«Внимание! Отмена занятий. Сегодня, 7 декабря, в связи с понижением температуры воздуха отменяются учебные занятия для обучающихся во вторую смену 1-4 классов», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее обучение младшеклассников отменили во второй смене в Челябинске. А в Златоусте из-за морозов от занятий освободили обе смены учащихся. При этом занятия для старших классов проходят по расписанию.

Синоптики предупреждали жителей области, что аномальные морозы задержатся в регионе до 8 декабря. Среднесуточная температура будет на ниже нормы на семь и более градусов.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 7 декабря отменили школьные занятия у начальных классов второй смены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации. «Внимание! Отмена занятий. Сегодня, 7 декабря, в связи с понижением температуры воздуха отменяются учебные занятия для обучающихся во вторую смену 1-4 классов», — сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее обучение младшеклассников отменили во второй смене в Челябинске. А в Златоусте из-за морозов от занятий освободили обе смены учащихся. При этом занятия для старших классов проходят по расписанию. Синоптики предупреждали жителей области, что аномальные морозы задержатся в регионе до 8 декабря. Среднесуточная температура будет на ниже нормы на семь и более градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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