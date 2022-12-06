В Магнитогорске из-за морозов отменили занятия у младших классов второй смены

Занятия для младшеклассников отменили до установления нормальной температуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 7 декабря отменили школьные занятия у начальных классов второй смены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.

«Внимание! Отмена занятий. Сегодня, 7 декабря, в связи с понижением температуры воздуха отменяются учебные занятия для обучающихся во вторую смену 1-4 классов», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее обучение младшеклассников отменили во второй смене в Челябинске. А в Златоусте из-за морозов от занятий освободили обе смены учащихся. При этом занятия для старших классов проходят по расписанию.

Синоптики предупреждали жителей области, что аномальные морозы задержатся в регионе до 8 декабря. Среднесуточная температура будет на ниже нормы на семь и более градусов.