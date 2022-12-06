В Екатеринбурге полицейские устроили погоню за пьяным водителем грузовика без прав

07 декабря 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Водитель грузовика отказывался остановиться на требование инспекторов ДПС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На улице Рябинина в Екатеринбурге ночью 7 декабря инспекторы ГИБДД попытались задержать водителя грузовика DAF, который подозрительно ебя вел. Мужчина попытался уйти, началась погоня, рассказали URA.RU в городском управлении ГИБДД. «Сотрудники ДПС пытались остановить грузовую автомашину DAF, водитель которой начинал движение на светофорах с пробуксовкой и продолжал движение, двигаясь из стороны в сторону. Полицейские приняли решение остановить автомобиль для проверки документов, но водитель проигнорировал законные требования сотрудников полиции», — рассказали в ГИБДД. Сразу несколько экипажей стали преследовать грузовик и возле дома №29 заблокировали его и остановили. За рулем оказался 37-летний местный житель без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что работает в автосервисе и взял машину, чтобы добраться домой. Выяснилось, что несколько месяцев назад его уже привлекали к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. В отношении его снова составили протоколы по нескольким административным статьям — за управление автомобилем без прав, проезд на красный сигнал светофора, отказ остановиться на требование сотрудника полиции и за отсутствие полиса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Работник автосервиса взял чужой грузовик и отправился на нем домой Фото: ГИБДД по Екатеринбургу У мужчины за рулем грузовика никогда не было водительских прав Фото: ГИБДД по Екатеринбургу Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На улице Рябинина в Екатеринбурге ночью 7 декабря инспекторы ГИБДД попытались задержать водителя грузовика DAF, который подозрительно ебя вел. Мужчина попытался уйти, началась погоня, рассказали URA.RU в городском управлении ГИБДД. «Сотрудники ДПС пытались остановить грузовую автомашину DAF, водитель которой начинал движение на светофорах с пробуксовкой и продолжал движение, двигаясь из стороны в сторону. Полицейские приняли решение остановить автомобиль для проверки документов, но водитель проигнорировал законные требования сотрудников полиции», — рассказали в ГИБДД. Сразу несколько экипажей стали преследовать грузовик и возле дома №29 заблокировали его и остановили. За рулем оказался 37-летний местный житель без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что работает в автосервисе и взял машину, чтобы добраться домой. Выяснилось, что несколько месяцев назад его уже привлекали к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. В отношении его снова составили протоколы по нескольким административным статьям — за управление автомобилем без прав, проезд на красный сигнал светофора, отказ остановиться на требование сотрудника полиции и за отсутствие полиса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.