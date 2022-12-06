06 декабря 2022

Рядом с тюменским ЗАГСом обнаружен труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, загс, дворец бракосочетания
Тело мужчины было обнаружено напротив областного комитета ЗАГС Фото:

Рядом с домом по адресу ул. Малыгина, 90 в Тюмени обнаружен труп мужчины, возле которого лежали «блины» от штанги. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Напротив многоэтажки находится комитет ЗАГС Тюменской области.

«Мужчина находится прямо возле дороги. Рядом с ним лежат „блины“ от спортивной штанги. Есть информация, что ему 22 года», — сообщили очевидцы происшествия в беседе с URA.RU.

В региональном департаменте здравоохранения агентству подтвердили информацию о том, что в указанном районе скончался мужчина. «Вызов поступил в 12:02, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 12:09. Медики констатировали смерть», — рассказали там агентству.

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Рядом с домом по адресу ул. Малыгина, 90 в Тюмени обнаружен труп мужчины, возле которого лежали «блины» от штанги. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Напротив многоэтажки находится комитет ЗАГС Тюменской области. «Мужчина находится прямо возле дороги. Рядом с ним лежат „блины“ от спортивной штанги. Есть информация, что ему 22 года», — сообщили очевидцы происшествия в беседе с URA.RU. В региональном департаменте здравоохранения агентству подтвердили информацию о том, что в указанном районе скончался мужчина. «Вызов поступил в 12:02, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 12:09. Медики констатировали смерть», — рассказали там агентству.
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