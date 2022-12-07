Военкор URA.RU рассказал, как обучают саперов в зоне СВО

Сапер в зоне СВО: за нами идет настоящая охота со стороны украинских националистов

07 декабря 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

За каждого убитого сапера укронацистам выплачивают премию в 5000 долларов США, сообщил сапер 155-й бригады Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Саперы 155-й бригады Краснознаменного Тихоокеанского флота, участвующие в спецоперации, поделились с военкором URA.RU сложностями своей службы и жизни. Сапер с позывным «Верный» заявил, что за ними идет настоящая охота со стороны украинских националистов. «Я сам артиллерист, а тут поставили сапером. Уже на месте набирался опыта. Обучали, и обучают, старшие командиры. Где-то сам набираешь опыт. За полтора месяца, что я тут, я совершил более пятнадцати боевых выходов. Со счета уже сбился», — рассказывает сапер 155-й бригады с позывным «Верный». Сапер рассказал, что ему предложили повестку и он согласился: «Я пошел добровольцем. Это мой долг. Нельзя дома отсиживаться». Он отметил, что путь от военкомата до зоны СВО у него занял буквально неделю. Верный сказал, что самое главное — это не поддаваться панике, «страх улетучивается и в бой уже идешь на характере». Верный подчеркнул, что самое сложное — работать под огнем. Он объяснил это тем, что за ними постоянно наблюдают, а также «работает» артиллерия. «Мы как связисты — и в грязь и в снег таскаем на себе мины, порой без прикрытия. Легко не бывает» — делится своим опытом сапер. Кроме того, в зоне СВО за саперами идет настоящая охота. Он сообщил, что есть информация о том, что за каждого убитого сапера «укронацистам выплачивают премию в 5000 долларов США». «Страх — это нормально на войне. Без страха никуда. Если нет страха, то можно пойти на необдуманные действия. В основном мы не разминируем, а уничтожаем мины на месте. Многие из них дополнительно оборудованы „секретками“ и разминировать их опасно. Вот и уничтожаем», — поделился он. Также сапер пожелал тем, кто поедет в зону СВО, набраться духа и обладать терпением. «А кто дома нас ждет — не переживать, ведь у нас все хорошо. «Вернемся живыми и здоровыми. Вернемся с победой! Принцесса — я скучаю по тебе и очень люблю!» — таким теплым обращением к любимой «Верный» закончил свой рассказ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Саперы 155-й бригады Краснознаменного Тихоокеанского флота, участвующие в спецоперации, поделились с военкором URA.RU сложностями своей службы и жизни. Сапер с позывным «Верный» заявил, что за ними идет настоящая охота со стороны украинских националистов. «Я сам артиллерист, а тут поставили сапером. Уже на месте набирался опыта. Обучали, и обучают, старшие командиры. Где-то сам набираешь опыт. За полтора месяца, что я тут, я совершил более пятнадцати боевых выходов. Со счета уже сбился», — рассказывает сапер 155-й бригады с позывным «Верный». Сапер рассказал, что ему предложили повестку и он согласился: «Я пошел добровольцем. Это мой долг. Нельзя дома отсиживаться». Он отметил, что путь от военкомата до зоны СВО у него занял буквально неделю. Верный сказал, что самое главное — это не поддаваться панике, «страх улетучивается и в бой уже идешь на характере». Верный подчеркнул, что самое сложное — работать под огнем. Он объяснил это тем, что за ними постоянно наблюдают, а также «работает» артиллерия. «Мы как связисты — и в грязь и в снег таскаем на себе мины, порой без прикрытия. Легко не бывает» — делится своим опытом сапер. Кроме того, в зоне СВО за саперами идет настоящая охота. Он сообщил, что есть информация о том, что за каждого убитого сапера «укронацистам выплачивают премию в 5000 долларов США». «Страх — это нормально на войне. Без страха никуда. Если нет страха, то можно пойти на необдуманные действия. В основном мы не разминируем, а уничтожаем мины на месте. Многие из них дополнительно оборудованы „секретками“ и разминировать их опасно. Вот и уничтожаем», — поделился он. Также сапер пожелал тем, кто поедет в зону СВО, набраться духа и обладать терпением. «А кто дома нас ждет — не переживать, ведь у нас все хорошо. «Вернемся живыми и здоровыми. Вернемся с победой! Принцесса — я скучаю по тебе и очень люблю!» — таким теплым обращением к любимой «Верный» закончил свой рассказ.