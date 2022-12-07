В Златоусте больше 700 частных домов остались без газа на зиму

Газификацию поселков Златоуста снова перенесли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) 728 домов остались без газа. Как URA.RU сообщили в компании-проектанте «Златоустгазстрой», проект был составлен в январе 2022 года, но до сих пор не заявлен на проведение госэкспертизы.

«Поселки Уржумка и Дегтярка, где находится 728 частных домов, снова остались без газа. Жители собрали 3,7 млн рублей, мы подготовили проект, однако муниципалитет не подал его на госэкспертизу, хотя по уставу округа это является прерогативой местных властей», — отметил URA.RU директор «Златоустгазстроя» Гамалетдин Агзамов.

Собеседник URA.RU добавил, что при наличии согласованного проекта и финансирования подрядчику по силам в течение одного сезона протянуть газопроводы и к отопительному периоду 2023—2024 годов обеспечить людей газом. Протяженность линий составит порядка 20 км.

«Поселки Дегтярка и Уржумка включены в программу догазификации, которая инициирована президентом России. Газовые сети будут бесплатно подведены до границ земельного участка. На сегодня несколько десятков жителей уже воспользовались этой возможностью: подано 75 заявлений, заключены 26 договоров со сроком исполнения до конца 2023 года», — отметили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В «Златоустгазстрое» отметили, что сумма газификации поселков составит примерно 54 млн рублей. В 2022 году остались неиспользованными предусмотренные в областном бюджете 4,590 млн рублей и в местном 4,669 миллионов. Также решение вопроса с газификацией затянулось по двум другим поселкам округа — Кувашам и Тундушу.