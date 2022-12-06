Мэрия Челябинска выступила со спецобращением из-за резкого роста заболеваемости гриппом

Грипп и другие ОРВИ находятся на первом месте по числу ежегодно заболевающих людей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрия Челябинска выступила со специальным обращением из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Городские власти просят 7 декабря жителей соблюдать меры предосторожности и не заниматься самолечением.

«Грипп очень заразен. Если вы заболели, то останьтесь дома, не подвергайте риску окружающих. Обязательно вызовите врача и не занимайтесь самолечением. Соблюдайте постельный режим, включите в рацион фрукты и овощи богатые витаминами и обильное питье», — говорится в обращении мэрии к жителям.

В пресс-службе мэрии отмечают, что грипп передается от больного человека здоровому с невидимыми капельками слюны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля и во время разговора. Кроме того, вирус гриппа передается через грязные руки.

Тяжело переносят грипп дети и пожилые люди. Для этих возрастных групп опасны осложнения, которые могут развиться во время заболевания.

Ранее сообщалось, что эпидпорог по ОРВИ в Челябинской области превышен на 70,2%. Среди взрослого населения показатель составил уже 95%. С 25 ноября по 2 декабря зарегистрировано на 27,6%. Ситуация по заболеваемости в регионе оценивается как неблагополучная.

В регионе также растет заболеваемость свиным гриппом. С начала эпидсезона зарегистрировано около 20 случаев, из них семь только за последнюю неделю.