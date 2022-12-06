06 декабря 2022

Пермячка помогла многодетному сыну избежать мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень, ребенок, мобилизация, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Пермяк, воспитывающий троих детей, получил отсрочку от мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

Жительница Пермского края помогла своему сыну получить отсрочку от мобилизации после обращения к уполномоченному по правам человека в крае. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал омбудсмен Игорь Сапко. Пермячка объяснила уполномоченному, что ее сын воспитывает троих детей. В случае его мобилизации встал бы вопрос о помещении внуков в интернат.

«Супруга мобилизованного находится длительное время со средним ребенком на лечении в больнице. Жизненные обстоятельства и состояние здоровья, со слов бабушки, не позволяли ей полноценно воспитывать двоих внуков полутора и десяти лет, обсуждала вопрос о возможной временной передаче их в интернат», — рассказал Сапко.

Омбудсмен совместно краевым министром территориальной безопасности Виктором Батмазовым и военным комиссаром края Александром Коковиным рассмотрели заявление женщины. Ее просьба была удовлетворена, мобилизованному пермяку предоставлена отсрочка от прохождения службы.

Ранее стало известно, что домой вернулся призванный для участия в спецоперации житель Кудымкарского городского округа. При отправке мобилизованного военкомат не учел тот факт, что мужчина является отцом троих детей.

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Жительница Пермского края помогла своему сыну получить отсрочку от мобилизации после обращения к уполномоченному по правам человека в крае. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал омбудсмен Игорь Сапко. Пермячка объяснила уполномоченному, что ее сын воспитывает троих детей. В случае его мобилизации встал бы вопрос о помещении внуков в интернат. «Супруга мобилизованного находится длительное время со средним ребенком на лечении в больнице. Жизненные обстоятельства и состояние здоровья, со слов бабушки, не позволяли ей полноценно воспитывать двоих внуков полутора и десяти лет, обсуждала вопрос о возможной временной передаче их в интернат», — рассказал Сапко. Омбудсмен совместно краевым министром территориальной безопасности Виктором Батмазовым и военным комиссаром края Александром Коковиным рассмотрели заявление женщины. Ее просьба была удовлетворена, мобилизованному пермяку предоставлена отсрочка от прохождения службы. Ранее стало известно, что домой вернулся призванный для участия в спецоперации житель Кудымкарского городского округа. При отправке мобилизованного военкомат не учел тот факт, что мужчина является отцом троих детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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