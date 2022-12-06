Пермячка помогла многодетному сыну избежать мобилизации

07 декабря 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Пермяк, воспитывающий троих детей, получил отсрочку от мобилизации Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жительница Пермского края помогла своему сыну получить отсрочку от мобилизации после обращения к уполномоченному по правам человека в крае. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал омбудсмен Игорь Сапко. Пермячка объяснила уполномоченному, что ее сын воспитывает троих детей. В случае его мобилизации встал бы вопрос о помещении внуков в интернат. «Супруга мобилизованного находится длительное время со средним ребенком на лечении в больнице. Жизненные обстоятельства и состояние здоровья, со слов бабушки, не позволяли ей полноценно воспитывать двоих внуков полутора и десяти лет, обсуждала вопрос о возможной временной передаче их в интернат», — рассказал Сапко. Омбудсмен совместно краевым министром территориальной безопасности Виктором Батмазовым и военным комиссаром края Александром Коковиным рассмотрели заявление женщины. Ее просьба была удовлетворена, мобилизованному пермяку предоставлена отсрочка от прохождения службы. Ранее стало известно, что домой вернулся призванный для участия в спецоперации житель Кудымкарского городского округа. При отправке мобилизованного военкомат не учел тот факт, что мужчина является отцом троих детей.

Жительница Пермского края помогла своему сыну получить отсрочку от мобилизации после обращения к уполномоченному по правам человека в крае. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал омбудсмен Игорь Сапко. Пермячка объяснила уполномоченному, что ее сын воспитывает троих детей. В случае его мобилизации встал бы вопрос о помещении внуков в интернат. «Супруга мобилизованного находится длительное время со средним ребенком на лечении в больнице. Жизненные обстоятельства и состояние здоровья, со слов бабушки, не позволяли ей полноценно воспитывать двоих внуков полутора и десяти лет, обсуждала вопрос о возможной временной передаче их в интернат», — рассказал Сапко. Омбудсмен совместно краевым министром территориальной безопасности Виктором Батмазовым и военным комиссаром края Александром Коковиным рассмотрели заявление женщины. Ее просьба была удовлетворена, мобилизованному пермяку предоставлена отсрочка от прохождения службы. Ранее стало известно, что домой вернулся призванный для участия в спецоперации житель Кудымкарского городского округа. При отправке мобилизованного военкомат не учел тот факт, что мужчина является отцом троих детей.