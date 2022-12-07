Лавров назвал условия для окончания спецоперации на Украине

Россия готова принимать условие для окончания конфликта на Украине, если оно учитывает интересы России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в выступлении на международном форуме «Примаковские чтения».
«Если будет серьезное предложение по прекращению конфликта на Украине, то мы готовы говорить, с тем учетом, что данное предложение будет непременно учитывать интересы России», — цитирует Сергея Лаврова РИА Новости.
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Россия готова принимать условие для окончания конфликта на Украине, если оно учитывает интересы России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в выступлении на международном форуме «Примаковские чтения». «Если будет серьезное предложение по прекращению конфликта на Украине, то мы готовы говорить, с тем учетом, что данное предложение будет непременно учитывать интересы России», — цитирует Сергея Лаврова РИА Новости.