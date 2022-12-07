Лавров назвал условия для окончания спецоперации на Украине

Лавров: условие для прекращения конфликта на Украине должно учитывать интересы России
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Россия готова обсуждать предложения, которые учитывают ее интересы, заявил Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия готова принимать условие для окончания конфликта на Украине, если оно учитывает интересы России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в выступлении на международном форуме «Примаковские чтения».

«Если будет серьезное предложение по прекращению конфликта на Украине, то мы готовы говорить, с тем учетом, что данное предложение будет непременно учитывать интересы России», — цитирует Сергея Лаврова РИА Новости.

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Россия готова принимать условие для окончания конфликта на Украине, если оно учитывает интересы России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в выступлении на международном форуме «Примаковские чтения». «Если будет серьезное предложение по прекращению конфликта на Украине, то мы готовы говорить, с тем учетом, что данное предложение будет непременно учитывать интересы России», — цитирует Сергея Лаврова РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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