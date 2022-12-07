В Екатеринбурге отменили спектакль про душевнобольных, переодетых в военную форму

В Екатеринбурге отменили спектакль «Полковник-птица» с участием блогера Антона Лапенко

Покажут ли «Полковника-птицу» в Екатеринбурге позже, пока неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге отменили спектакль «Полковник-птица» с участием блогера Антона Лапенко, актеров Дмитрия Чеботарева (фильм «Майор Гром: Чумной доктор») и Бориса Дергачева (фильм «Аритмия»). Пьеса рассказывает историю психбольницы, на которую самолеты ООН по ошибке сбрасывают груз с военной формой, после чего пациенты облачаются в нее и их жизнь меняется. Информация об отмене появилась на сайте «Дворца молодежи».

«Гастроли „Электротеатра Станиславский“ отменены», — коротко говорится в объявлении площадки. Спектакль планировался к показу 16 декабря в 19.00. Среди участников постановки ожидались такие звезды, как: Антон Лапенко — видеоблогер, создавший YouTube-сериал «Внутри Лапенко», Дмитрий Чеботарев — актер из фильма «Майор Гром: Чумной доктор», а также Борис Дергачев — участник кинопроектов «Короче», «Триада», «Гуляй, Вася!» и «Аритмия».

Во «Дворце молодежи» подтвердили информацию о том, что екатеринбуржцы не увидят спектакль «Полковник-птица» в этом году. Однако не стали уточнять, по какой причине гастроли отменили, и посоветовали обратиться к организаторам мероприятия. Корреспондент URA.RU попытался связаться с компанией «Театр +», которая занимается гастролями «Электротеатра Станиславский», однако единственный указаны номер в «СБИС» оказался недоступен. В самом театре, который планировал приехать в столицу Урала, трубку также не взяли.

Спектакль «Полковник-птица» поставлен по пьесе болгарского драматурга Христо Бойчева, написанной в 1997 году на фоне югославских военных конфликтов. Историю рассказывает молодой доктор, который работает в психиатрической больнице, расположенной в бывшем монастыре. Согласно сценарию, во время бури самолеты ООН по ошибке сбрасывают на больницу груз с военной формой. После этого пациенты надевают ее, чтобы вернуть себе веру в здоровую жизнь.

Покажут ли спектакль «Полковник-птица» позже, площадка не уточняет Фото: скриншот сайта «Дворца молодежи»

«Полковник-птица» получил приз Британского Совета, пьеса переведена на многие языки и поставлена в европейских и российских театрах Фото: официальная группа «Электротеатр Станиславский» в соцсети «ВКонтакте»

Жизнь героев пьесы кардинально меняется после внезапно упавшего на больницу груза Фото: официальная группа «Электротеатр Станиславский» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: официальная группа «Электротеатр Станиславский» в соцсети «ВКонтакте»