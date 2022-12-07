В Магнитогорске группе быстрого реагирования пришлось разнимать влюбленную пару

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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, полиция
Сотрудники охранного предприятия не смогли утихомирить мужчину без полиции Фото:

Сотрудники охранного предприятия в Магнитогорске Челябинской области трижды выезжали на сигнал тревоги в один из салонов сотовой связи. Помощь потребовалась продавцу, которой угрожал ее бывший возлюбленный.

«Продавца запугивал ее бывший молодой человек. Он угрожал расправой, хватал за волосы, вытаскивал на улицу и кидал в снег», — сообщается на странице охранного предприятия «Право роста» в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняют сотрудники охраны, они дважды проводили беседу с агрессивным мужчиной. На третий раз экипаж группы быстрого реагирования вызвал полицию. Девушка решилась написать заявление.

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Сотрудники охранного предприятия в Магнитогорске Челябинской области трижды выезжали на сигнал тревоги в один из салонов сотовой связи. Помощь потребовалась продавцу, которой угрожал ее бывший возлюбленный. «Продавца запугивал ее бывший молодой человек. Он угрожал расправой, хватал за волосы, вытаскивал на улицу и кидал в снег», — сообщается на странице охранного предприятия «Право роста» в соцсети «ВКонтакте». Как уточняют сотрудники охраны, они дважды проводили беседу с агрессивным мужчиной. На третий раз экипаж группы быстрого реагирования вызвал полицию. Девушка решилась написать заявление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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