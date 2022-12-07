В Магнитогорске группе быстрого реагирования пришлось разнимать влюбленную пару

Сотрудники охранного предприятия не смогли утихомирить мужчину без полиции Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники охранного предприятия в Магнитогорске Челябинской области трижды выезжали на сигнал тревоги в один из салонов сотовой связи. Помощь потребовалась продавцу, которой угрожал ее бывший возлюбленный.

«Продавца запугивал ее бывший молодой человек. Он угрожал расправой, хватал за волосы, вытаскивал на улицу и кидал в снег», — сообщается на странице охранного предприятия «Право роста» в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняют сотрудники охраны, они дважды проводили беседу с агрессивным мужчиной. На третий раз экипаж группы быстрого реагирования вызвал полицию. Девушка решилась написать заявление.