В Кургане оштрафовали директора компании, связанной с мэрией

Директора МУП оштрафовали на 200 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане директора МУП «Прометей» Галину Вихареву оштрафовали на 200 тысяч рублей за ведение предпринимательской деятельности без лицензии. Данная информация была размещена 7 декабря на сайте областной прокуратуры.

«Она [директор] признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 2 ст. 171 УК РФ. <…> Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу», — указано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что компания более трех лет использовала две котельные без необходимой лицензии. За это время компания получила доход в общей сумме 87 млн 173 тысячи рублей. Вихарева была не согласна с обвинением в незаконном предпринимательстве. Главный инженер организации Константин Гаврилов объяснял в суде, что в мэрии, которая является учредителем компании, сотрудников МУП не предупредили о возможных проблемах.