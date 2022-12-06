06 декабря 2022

В Кургане оштрафовали директора компании, связанной с мэрией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, мелочь, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Директора МУП оштрафовали на 200 тысяч рублей Фото:

В Кургане директора МУП «Прометей» Галину Вихареву оштрафовали на 200 тысяч рублей за ведение предпринимательской деятельности без лицензии. Данная информация была размещена 7 декабря на сайте областной прокуратуры.

«Она [директор] признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 2 ст. 171 УК РФ. <…> Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу», — указано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что компания более трех лет использовала две котельные без необходимой лицензии. За это время компания получила доход в общей сумме 87 млн 173 тысячи рублей. Вихарева была не согласна с обвинением в незаконном предпринимательстве. Главный инженер организации Константин Гаврилов объяснял в суде, что в мэрии, которая является учредителем компании, сотрудников МУП не предупредили о возможных проблемах.

Все главные новости Курганской области в telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

В Кургане директора МУП «Прометей» Галину Вихареву оштрафовали на 200 тысяч рублей за ведение предпринимательской деятельности без лицензии. Данная информация была размещена 7 декабря на сайте областной прокуратуры. «Она [директор] признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 2 ст. 171 УК РФ. <…> Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу», — указано в сообщении. В прокуратуре отметили, что компания более трех лет использовала две котельные без необходимой лицензии. За это время компания получила доход в общей сумме 87 млн 173 тысячи рублей. Вихарева была не согласна с обвинением в незаконном предпринимательстве. Главный инженер организации Константин Гаврилов объяснял в суде, что в мэрии, которая является учредителем компании, сотрудников МУП не предупредили о возможных проблемах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...