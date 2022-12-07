В США рассказали об «энергетической бомбе» Евросоюза

Politico: ЕС заложил «энергетическую бомбу», установив потолок цен на нефть

07 декабря 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

Запад может столкнуться с последствиями введения потолка цен на нефть, пишет Politico Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Введение потолка цен на российскую нефть может сказаться и на поставках энергоресурсов в Европу. Об этом сообщает американское издание Politico. «Даже если ближайшие недели мир проживет без серьезной волатильности на нефтяных рынках, следующая крупная санкционная „бомба“ может нанести удар как по поставкам энергоресурсов в Европу, так и по мировым ценам», — пишет Politico . Издание предполагает, что такие ограничения не сильно навредят России, так как страна может найти новых покупателей. Также не стоит недооценивать возможную реакцию президента России Владимира Путина на введение потолка цен на нефть, отметил автор материала. Европа зависима от России в вопросе импорта дизельного топлива, легкие альтернативы пока не найдены. Из-за этого зимой может начаться нехватка, так как этот вид топлива используется в Европе повсеместно. «От автомобилей до промышленности и отопления», — передает Politico. На прошлой неделе Евросоюз согласовал введение потолка цен на российскую нефть на уровне не более 60 долларов. Это не повлияет на доходы РФ от продажи нефти, написал Reuters. Зампредседателя правительства России Александр Новак назвал такую меру неприемлемой и отметил, что РФ будет поставлять нефть только на рыночных условиях. Также Россия может ввести свою фиксированную цену в ответ, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Введение потолка цен на российскую нефть может сказаться и на поставках энергоресурсов в Европу. Об этом сообщает американское издание Politico. «Даже если ближайшие недели мир проживет без серьезной волатильности на нефтяных рынках, следующая крупная санкционная „бомба“ может нанести удар как по поставкам энергоресурсов в Европу, так и по мировым ценам», — пишет Politico. Издание предполагает, что такие ограничения не сильно навредят России, так как страна может найти новых покупателей. Также не стоит недооценивать возможную реакцию президента России Владимира Путина на введение потолка цен на нефть, отметил автор материала. Европа зависима от России в вопросе импорта дизельного топлива, легкие альтернативы пока не найдены. Из-за этого зимой может начаться нехватка, так как этот вид топлива используется в Европе повсеместно. «От автомобилей до промышленности и отопления», — передает Politico. На прошлой неделе Евросоюз согласовал введение потолка цен на российскую нефть на уровне не более 60 долларов. Это не повлияет на доходы РФ от продажи нефти, написал Reuters. Зампредседателя правительства России Александр Новак назвал такую меру неприемлемой и отметил, что РФ будет поставлять нефть только на рыночных условиях. Также Россия может ввести свою фиксированную цену в ответ, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.