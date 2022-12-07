В Екатеринбурге за 96 млн рублей продают часть мельницы-памятника

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Мельница Борчанинова. Екатеринбург, мельница борчанинова, замок призрак
Одно из зданий возле отремонтированной старинной мельницы выставили н продажу Фото:

Одно из зданий, входящих в ансамбль «Мельница Борчанинова-Первушина» напротив ЖД-вокзала в Екатеринбурге, выставили на продажу за 96 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Отдельностоящее двухэтажное здание с подвальным помещением, расположенное внутри квартала между зданием мельницы и жилым домом №1. Общая площадь 1133 квадратных метров», — говорится в объявлении.

Здание является объектом культурного наследия и входит в ансамбль зданий «Мельницы Борчанинова-Первушина». Стоимость объекта — 96,3 млн рублей. Мельницу построили в 1880-е годы. Несколько лет назад из здания мельницы начали делать элитный жилой комплекс.

За здание в комплексе «Мельницы Борчанинова-Первушина» просят 96,3 млн рублей
Фото:
Новому владельцу предлагают использовать помещение под медицинский центр, детский клуб, картинную галерею, event-студию, офис
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Одно из зданий, входящих в ансамбль «Мельница Борчанинова-Первушина» напротив ЖД-вокзала в Екатеринбурге, выставили на продажу за 96 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Авито». «Отдельностоящее двухэтажное здание с подвальным помещением, расположенное внутри квартала между зданием мельницы и жилым домом №1. Общая площадь 1133 квадратных метров», — говорится в объявлении. Здание является объектом культурного наследия и входит в ансамбль зданий «Мельницы Борчанинова-Первушина». Стоимость объекта — 96,3 млн рублей. Мельницу построили в 1880-е годы. Несколько лет назад из здания мельницы начали делать элитный жилой комплекс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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