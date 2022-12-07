Челябинский тракторный завод объявил массовый набор сотрудников. Фото

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При повышенных обязательствах по объемам работа ведется в три смены Фото:

Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) объявил о проведении массового набора сотрудников. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, требуется более 500 человек.

«Завод готов принять свыше 500 человек. Требуются токари, фрезеровщики, контролеры ОТК», — сообщили URA.RU на предприятии.

Средняя зарплата превышает 50 тысяч рублей. Завод принял на себя повышенные обязательства по выпуску продукции. Компания выпускает свыше десяти модификаций двигателей для всех видов танков и самоходных артустановок. Мощность достигает 1130 лошадиных сил.

Машины, в которые устанавливают челябинские агрегаты, 7 декабря в Нижнем Тагиле (Свердловская область) осмотрел первый замгендиректора корпорации «Ростех» Владимир Артяков. В частности, по словам директора по особым поручениям Игоря Мешкова, гостя заинтересовал танковый конвейер по сборке Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и других.

При повышенной нагрузке коллектив ЧТЗ трудится в три смены. В результате концерн «Уралвагонзавод» многие позиции по гособоронзаказу закрыл в 2022 году досрочно.

Средняя зарплата на ЧТЗХ превышает 50 тысяч рублей
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Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) объявил о проведении массового набора сотрудников. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, требуется более 500 человек. «Завод готов принять свыше 500 человек. Требуются токари, фрезеровщики, контролеры ОТК», — сообщили URA.RU на предприятии. Средняя зарплата превышает 50 тысяч рублей. Завод принял на себя повышенные обязательства по выпуску продукции. Компания выпускает свыше десяти модификаций двигателей для всех видов танков и самоходных артустановок. Мощность достигает 1130 лошадиных сил. Машины, в которые устанавливают челябинские агрегаты, 7 декабря в Нижнем Тагиле (Свердловская область) осмотрел первый замгендиректора корпорации «Ростех» Владимир Артяков. В частности, по словам директора по особым поручениям Игоря Мешкова, гостя заинтересовал танковый конвейер по сборке Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и других. При повышенной нагрузке коллектив ЧТЗ трудится в три смены. В результате концерн «Уралвагонзавод» многие позиции по гособоронзаказу закрыл в 2022 году досрочно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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