Челябинский тракторный завод объявил массовый набор сотрудников. Фото

07 декабря 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

При повышенных обязательствах по объемам работа ведется в три смены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) объявил о проведении массового набора сотрудников. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, требуется более 500 человек. «Завод готов принять свыше 500 человек. Требуются токари, фрезеровщики, контролеры ОТК», — сообщили URA.RU на предприятии. Средняя зарплата превышает 50 тысяч рублей. Завод принял на себя повышенные обязательства по выпуску продукции. Компания выпускает свыше десяти модификаций двигателей для всех видов танков и самоходных артустановок. Мощность достигает 1130 лошадиных сил. Машины, в которые устанавливают челябинские агрегаты, 7 декабря в Нижнем Тагиле (Свердловская область) осмотрел первый замгендиректора корпорации «Ростех» Владимир Артяков. В частности, по словам директора по особым поручениям Игоря Мешкова, гостя заинтересовал танковый конвейер по сборке Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и других. При повышенной нагрузке коллектив ЧТЗ трудится в три смены. В результате концерн «Уралвагонзавод» многие позиции по гособоронзаказу закрыл в 2022 году досрочно. Средняя зарплата на ЧТЗХ превышает 50 тысяч рублей Фото: пресс-служба Челябинского тракторного завода

Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) объявил о проведении массового набора сотрудников. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, требуется более 500 человек. «Завод готов принять свыше 500 человек. Требуются токари, фрезеровщики, контролеры ОТК», — сообщили URA.RU на предприятии. Средняя зарплата превышает 50 тысяч рублей. Завод принял на себя повышенные обязательства по выпуску продукции. Компания выпускает свыше десяти модификаций двигателей для всех видов танков и самоходных артустановок. Мощность достигает 1130 лошадиных сил. Машины, в которые устанавливают челябинские агрегаты, 7 декабря в Нижнем Тагиле (Свердловская область) осмотрел первый замгендиректора корпорации «Ростех» Владимир Артяков. В частности, по словам директора по особым поручениям Игоря Мешкова, гостя заинтересовал танковый конвейер по сборке Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и других. При повышенной нагрузке коллектив ЧТЗ трудится в три смены. В результате концерн «Уралвагонзавод» многие позиции по гособоронзаказу закрыл в 2022 году досрочно.