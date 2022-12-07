Украинский пленный призвал боевиков бросить оружие. Видео

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Сложить оружие — самый верный шаг к прекращению конфликта, заявил Сергей Костячук Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские боевики для прекращения кровопролития на Украине должны сложить оружие и перестать оказывать сопротивление. Такое мнение выразил военнопленный ВСУ Сергей Костячук.

«Украинцы должны прекратить сопротивление и сложить оружие», — цитирует Сергея Костячука Пятый канал. Именно так бывший военнослужащий украинской армии видит завершение конфликта на Украине.

Костячук рассказал о множественных ссорах и спорах в рядах ВСУ между солдатами и командующим составом. При таком развитии событий украинские командиры угрожали несогласным с ними солдатам военным трибуналом и расстрелом из пулеметов.

Ранее пленные ВСУ пожаловались также на низкое качество стрелковой подготовки украинских военных перед отправкой на передовую. Помимо этого, бывшие бойцы ВСУ рассказали о форсированной подготовке десантников Украины в Великобритании, передает RT. Офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко подтвердил информацию о наличии в украинской армии фактов расстрела солдат за неповиновение приказам, сообщает «Национальная служба новостей».

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Украинские боевики для прекращения кровопролития на Украине должны сложить оружие и перестать оказывать сопротивление. Такое мнение выразил военнопленный ВСУ Сергей Костячук. «Украинцы должны прекратить сопротивление и сложить оружие», — цитирует Сергея Костячука Пятый канал. Именно так бывший военнослужащий украинской армии видит завершение конфликта на Украине. Костячук рассказал о множественных ссорах и спорах в рядах ВСУ между солдатами и командующим составом. При таком развитии событий украинские командиры угрожали несогласным с ними солдатам военным трибуналом и расстрелом из пулеметов. Ранее пленные ВСУ пожаловались также на низкое качество стрелковой подготовки украинских военных перед отправкой на передовую. Помимо этого, бывшие бойцы ВСУ рассказали о форсированной подготовке десантников Украины в Великобритании, передает RT. Офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко подтвердил информацию о наличии в украинской армии фактов расстрела солдат за неповиновение приказам, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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