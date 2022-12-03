Украинские пленные пожаловались, что их не научили стрелять перед отправкой на фронт

Мобилизованных бойцов в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) практические не обучают военному делу, а на полигоне для стрелковой подготовки перед отправкой на фронт военнослужащие были всего один-два раза. Об этом рассказал украинский военнопленный Александр Калиновский.
«Я стрелял один раз, получается. Четыре патрона пристрелочных — я вообще не попал никуда, семь раз просто в поле по мишени. И все», — передает слова Калиновского РИА Новости.
Другой из бойцов, взятых в плен, рассказал, что командование обещало большое количество выездов на полигон, однако там боец был всего пять раз. «Нам обещали много (учебной стрельбы — прим. URA.RU), потому что сказали, что БК (боевых комплектов — прим. URA.RU) у нас хватает, всего хватает. В итоге мы очень мало стреляли… Пять было стрельб, и одни ночные, стреляли по 10-15 патронов», — рассказывает пленный Олег Попов.
Ранее URA.RU сообщало, что украинских командиров обвинили в безответственном и безразличном отношении к судьбе своих солдат. Военнопленные рассказали, что офицеры сразу отправляли их на переднюю линию фронта.
Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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Мобилизованных бойцов в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) практические не обучают военному делу, а на полигоне для стрелковой подготовки перед отправкой на фронт военнослужащие были всего один-два раза. Об этом рассказал украинский военнопленный Александр Калиновский. «Я стрелял один раз, получается. Четыре патрона пристрелочных — я вообще не попал никуда, семь раз просто в поле по мишени. И все», — передает слова Калиновского РИА Новости. Другой из бойцов, взятых в плен, рассказал, что командование обещало большое количество выездов на полигон, однако там боец был всего пять раз. «Нам обещали много (учебной стрельбы — прим. URA.RU), потому что сказали, что БК (боевых комплектов — прим. URA.RU) у нас хватает, всего хватает. В итоге мы очень мало стреляли… Пять было стрельб, и одни ночные, стреляли по 10-15 патронов», — рассказывает пленный Олег Попов. Ранее URA.RU сообщало, что украинских командиров обвинили в безответственном и безразличном отношении к судьбе своих солдат. Военнопленные рассказали, что офицеры сразу отправляли их на переднюю линию фронта. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.