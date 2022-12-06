06 декабря 2022

Роспотребнадзор ХМАО предупредил о высоких рисках заражения свиным гриппом и COVID-19 одновременно

© Служба новостей «URA.RU»
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Лечить заболевшего COVID-19 и гриппом сложно, потому что необходимо применять препараты с противоположной направленностью действия Фото:
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На Урале бушует свиной грипп

Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасности заражения несколькими штаммами вирусов одновременно. Замруководителя службы Инна Кудрявцева рассказала корреспонденту URA.RU, что в округе растет заболеваемость гриппом, в том числе свиным, а также коронавирусной инфекцией, при этом есть риск подхватить разные штаммы одновременно.

«Наблюдается рост заболеваемость гриппом, и свиной доминирует в структуре всех вирусов гриппа. Растут показатели по всем видам гриппа. Параллельно идет циркуляция и гриппа, и ковида, и как эта смесь поведет себя в отдельном организме, неизвестно», — прокомментировала Кудрявцева.

При одновременном заражении гриппом и COVID-19, по словам Кудрявцевой, лечить пациента становится сложнее из-за необходимости применять препараты с противоположной направленностью действия. «Грипп типа А повышает проницаемость сосудов, и там нужно ее снижать, а при ковиде кровь нужно разжижать, чтобы альвеолы не закупоривались. Поэтому мы буквально бьем в колокола, чтобы люди берегли себя и прививались. Вакцина против гриппа стопроцентно запускает болезнь по сценарию ОРВИ», — добавила Кудрявцева.

Ранее URA.RU сообщало о появлении первых заболевших свиным гриппом в ХМАО. На конец ноября было выявлено девять пациентов.

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Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасности заражения несколькими штаммами вирусов одновременно. Замруководителя службы Инна Кудрявцева рассказала корреспонденту URA.RU, что в округе растет заболеваемость гриппом, в том числе свиным, а также коронавирусной инфекцией, при этом есть риск подхватить разные штаммы одновременно. «Наблюдается рост заболеваемость гриппом, и свиной доминирует в структуре всех вирусов гриппа. Растут показатели по всем видам гриппа. Параллельно идет циркуляция и гриппа, и ковида, и как эта смесь поведет себя в отдельном организме, неизвестно», — прокомментировала Кудрявцева. При одновременном заражении гриппом и COVID-19, по словам Кудрявцевой, лечить пациента становится сложнее из-за необходимости применять препараты с противоположной направленностью действия. «Грипп типа А повышает проницаемость сосудов, и там нужно ее снижать, а при ковиде кровь нужно разжижать, чтобы альвеолы не закупоривались. Поэтому мы буквально бьем в колокола, чтобы люди берегли себя и прививались. Вакцина против гриппа стопроцентно запускает болезнь по сценарию ОРВИ», — добавила Кудрявцева. Ранее URA.RU сообщало о появлении первых заболевших свиным гриппом в ХМАО. На конец ноября было выявлено девять пациентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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