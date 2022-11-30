Жители ХМАО начали заболевать свиным гриппом

01 декабря 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

В ХМАО зарегистрированы первые в этом сезоне случаи заболеваемости свиным гриппом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета На Урале бушует свиной грипп В ХМАО зарегистрировано девять случаев заболеваемости свиным гриппом А (H1N1). Замруководителя управления Роспотребнадзора Югры Инна Кудрявцева сообщила журналисту URA.RU, что всего выявлено 35 случаев гриппа с начала сезона. «Заболеваемость гриппом в округе в этом сезоне зарегистрирована на 38 неделе мониторинга, начиная с 45 недели наблюдается тенденция к росту. Из 35 случаев гриппа выявлено 9 случаев A (H1N1) (так называемый свиной грипп — прим. URA.RU)», — прокомментировала Кудрявцева. По данным Роспотребнадзора, девять случаев — это 1% от всех ОРВИ, зарегистрированных в ходе мониторинга циркулирующих вирусов. За последнюю неделю выявили 21 случай заболеваемости гриппом в пяти муниципалитетах округа. В первую тройку по числу заражений входят Сургут, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск. Ранее URA.RU писало о закрытии школ в ХМАО на карантин из-за ОРВИ и гриппа. Учащихся перевели на дистанционное обучение.

В ХМАО зарегистрировано девять случаев заболеваемости свиным гриппом А (H1N1). Замруководителя управления Роспотребнадзора Югры Инна Кудрявцева сообщила журналисту URA.RU, что всего выявлено 35 случаев гриппа с начала сезона. «Заболеваемость гриппом в округе в этом сезоне зарегистрирована на 38 неделе мониторинга, начиная с 45 недели наблюдается тенденция к росту. Из 35 случаев гриппа выявлено 9 случаев A (H1N1) (так называемый свиной грипп — прим. URA.RU)», — прокомментировала Кудрявцева. По данным Роспотребнадзора, девять случаев — это 1% от всех ОРВИ, зарегистрированных в ходе мониторинга циркулирующих вирусов. За последнюю неделю выявили 21 случай заболеваемости гриппом в пяти муниципалитетах округа. В первую тройку по числу заражений входят Сургут, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск. Ранее URA.RU писало о закрытии школ в ХМАО на карантин из-за ОРВИ и гриппа. Учащихся перевели на дистанционное обучение.