30 ноября 2022

Жители ХМАО начали заболевать свиным гриппом

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В ХМАО зарегистрированы первые в этом сезоне случаи заболеваемости свиным гриппом Фото:
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На Урале бушует свиной грипп

В ХМАО зарегистрировано девять случаев заболеваемости свиным гриппом А (H1N1). Замруководителя управления Роспотребнадзора Югры Инна Кудрявцева сообщила журналисту URA.RU, что всего выявлено 35 случаев гриппа с начала сезона.

«Заболеваемость гриппом в округе в этом сезоне зарегистрирована на 38 неделе мониторинга, начиная с 45 недели наблюдается тенденция к росту. Из 35 случаев гриппа выявлено 9 случаев A (H1N1) (так называемый свиной грипп — прим. URA.RU)», — прокомментировала Кудрявцева.

По данным Роспотребнадзора, девять случаев — это 1% от всех ОРВИ, зарегистрированных в ходе мониторинга циркулирующих вирусов. За последнюю неделю выявили 21 случай заболеваемости гриппом в пяти муниципалитетах округа. В первую тройку по числу заражений входят Сургут, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск.

Ранее URA.RU писало о закрытии школ в ХМАО на карантин из-за ОРВИ и гриппа. Учащихся перевели на дистанционное обучение.

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В ХМАО зарегистрировано девять случаев заболеваемости свиным гриппом А (H1N1). Замруководителя управления Роспотребнадзора Югры Инна Кудрявцева сообщила журналисту URA.RU, что всего выявлено 35 случаев гриппа с начала сезона. «Заболеваемость гриппом в округе в этом сезоне зарегистрирована на 38 неделе мониторинга, начиная с 45 недели наблюдается тенденция к росту. Из 35 случаев гриппа выявлено 9 случаев A (H1N1) (так называемый свиной грипп — прим. URA.RU)», — прокомментировала Кудрявцева. По данным Роспотребнадзора, девять случаев — это 1% от всех ОРВИ, зарегистрированных в ходе мониторинга циркулирующих вирусов. За последнюю неделю выявили 21 случай заболеваемости гриппом в пяти муниципалитетах округа. В первую тройку по числу заражений входят Сургут, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск. Ранее URA.RU писало о закрытии школ в ХМАО на карантин из-за ОРВИ и гриппа. Учащихся перевели на дистанционное обучение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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