Вице-премьер Трутнев заявил о слабой военной подготовке студентов в РФ

07 декабря 2022 в 18:52 Размер текста - 17 +

Лишь 1,4% студентов в российских вузах охвачено военной подготовкой, заявил Юрий Трутнев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В российских учебных заведениях отмечается снижение качества военной подготовки. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. «В последнее время военная подготовка в России достаточно сильно ослабла», — цитирует Юрия Трутнева ТАСС. Полпред отметил, что в данный момент в высших учебных заведениях курсом военной подготовки охвачено всего 1,4% студентов. Помимо этого, по сравнению с СССР, потенциал Добровольного общества поддержки армии, авиации и флоту упал в 80 раз. По мнению Трутнева, каждый из молодого поколения России должен уметь защищать свою страну. Усилия по наращиванию военной подготовки будет предпринимать Российский союз боевых искусств (РСБИ). Центры этого союза планируется открыть по всей стране. В первую стадию программы будут открыты центры в 10 пилотных регионах, в которых за год планируется подготовить 45 тысяч человек. Ранее военнослужащий 205 стрелковой бригады с позывным «Гадюка» отметил качество подготовки прибывающих в зону боевых действий мобилизованных солдат. Также министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в России скорректируют военную подготовку с учетом опыта ведения боевых действий во время спецоперации, передает RT.

В российских учебных заведениях отмечается снижение качества военной подготовки. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. «В последнее время военная подготовка в России достаточно сильно ослабла», — цитирует Юрия Трутнева ТАСС. Полпред отметил, что в данный момент в высших учебных заведениях курсом военной подготовки охвачено всего 1,4% студентов. Помимо этого, по сравнению с СССР, потенциал Добровольного общества поддержки армии, авиации и флоту упал в 80 раз. По мнению Трутнева, каждый из молодого поколения России должен уметь защищать свою страну. Усилия по наращиванию военной подготовки будет предпринимать Российский союз боевых искусств (РСБИ). Центры этого союза планируется открыть по всей стране. В первую стадию программы будут открыты центры в 10 пилотных регионах, в которых за год планируется подготовить 45 тысяч человек. Ранее военнослужащий 205 стрелковой бригады с позывным «Гадюка» отметил качество подготовки прибывающих в зону боевых действий мобилизованных солдат. Также министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в России скорректируют военную подготовку с учетом опыта ведения боевых действий во время спецоперации, передает RT.