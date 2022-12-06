06 декабря 2022

Въезд и выезд на Чусовской мост со стороны Перми полностью перекроют

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Строительство второй очереди Чусовского моста. Пермь, мост, строительство моста
Дорога будет перекрыта с 22 до 24 часов Фото:

Пермяков предупредили о том, что 8 декабря временно будет полностью перекрыто движение со стороны Перми к Чусовскому мосту на въезд и выезд. Информация появилась в telegram-канале министерства транспорта Пермского края.

«В Перми 8 декабря с 22:00 до 24:00 будет полностью перекрыто движение транспорта по автодороге Пермь-Березники в районе железнодорожного путепровода на ПК59. Просим водителей с пониманием отнестись к временному перекрытию», — указано в посте министерства.

Как сообщили в ГКУ ПК «Дирекция дорожных концессий», это связано с выполнением работ по монтажу металлической балки пролетного строения. Водителям необходимо учитывать это при построении маршрута.

Ранее URA.RU рассказывало, что грузовая машина при съезде с Чусовского моста наехала на одну из его опор. В результате произошло нарушение целостности пролетного строения железнодорожного путепровода.

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Пермяков предупредили о том, что 8 декабря временно будет полностью перекрыто движение со стороны Перми к Чусовскому мосту на въезд и выезд. Информация появилась в telegram-канале министерства транспорта Пермского края. «В Перми 8 декабря с 22:00 до 24:00 будет полностью перекрыто движение транспорта по автодороге Пермь-Березники в районе железнодорожного путепровода на ПК59. Просим водителей с пониманием отнестись к временному перекрытию», — указано в посте министерства. Как сообщили в ГКУ ПК «Дирекция дорожных концессий», это связано с выполнением работ по монтажу металлической балки пролетного строения. Водителям необходимо учитывать это при построении маршрута. Ранее URA.RU рассказывало, что грузовая машина при съезде с Чусовского моста наехала на одну из его опор. В результате произошло нарушение целостности пролетного строения железнодорожного путепровода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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