Путин заявил, что необходимости во второй волне мобилизации нет

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Владимир Путин на волонтерской премии
Сейчас 150 тысяч мобилизованных граждан на военных полигонах создают необходимый боевой резерв, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России нет никакой необходимости во второй волне мобилизации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Нет никакой необходимости во второй волне мобилизации для государства и для Минобороны», — заявил Владимир Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что сейчас 150 тысяч граждан из 300 тысяч призванных по мобилизации не находятся в военных группировках. Они до сих пор находятся на полигонах, где проходят дополнительную подготовку и создают необходимый боевой резерв.

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В России нет никакой необходимости во второй волне мобилизации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Нет никакой необходимости во второй волне мобилизации для государства и для Минобороны», — заявил Владимир Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что сейчас 150 тысяч граждан из 300 тысяч призванных по мобилизации не находятся в военных группировках. Они до сих пор находятся на полигонах, где проходят дополнительную подготовку и создают необходимый боевой резерв.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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