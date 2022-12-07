Путин заявил, что необходимости во второй волне мобилизации нет

07 декабря 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Сейчас 150 тысяч мобилизованных граждан на военных полигонах создают необходимый боевой резерв, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России нет никакой необходимости во второй волне мобилизации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Нет никакой необходимости во второй волне мобилизации для государства и для Минобороны», — заявил Владимир Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что сейчас 150 тысяч граждан из 300 тысяч призванных по мобилизации не находятся в военных группировках. Они до сих пор находятся на полигонах, где проходят дополнительную подготовку и создают необходимый боевой резерв.

В России нет никакой необходимости во второй волне мобилизации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Нет никакой необходимости во второй волне мобилизации для государства и для Минобороны», — заявил Владимир Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что сейчас 150 тысяч граждан из 300 тысяч призванных по мобилизации не находятся в военных группировках. Они до сих пор находятся на полигонах, где проходят дополнительную подготовку и создают необходимый боевой резерв.