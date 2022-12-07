Путин заявил о значимых для России результатах спецоперации 07 декабря 2022 в 19:35 Размер текста - 17 + Путин назвал Азовское море внутренним морем РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вхождение новых территорий в состав Российской Федерации — это значимый результат спецоперации на Украине. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Спецоперация — длительный процесс, может быть. Но появление новых территорий — значимый результат для России», — сказал Путин в ходе трансляции на «России 24». Президент также напомнил, что Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Вхождение новых территорий в состав Российской Федерации — это значимый результат спецоперации на Украине. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Спецоперация — длительный процесс, может быть. Но появление новых территорий — значимый результат для России», — сказал Путин в ходе трансляции на «России 24». Президент также напомнил, что Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям