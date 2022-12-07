Путин заявил о значимых для России результатах спецоперации

Путин назвал Азовское море внутренним морем РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вхождение новых территорий в состав Российской Федерации — это значимый результат спецоперации на Украине. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Спецоперация — длительный процесс, может быть. Но появление новых территорий — значимый результат для России», — сказал Путин в ходе трансляции на «России 24». Президент также напомнил, что Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации.