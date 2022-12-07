Путин заявил о значимых для России результатах спецоперации

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Путин назвал Азовское море внутренним морем РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вхождение новых территорий в состав Российской Федерации — это значимый результат спецоперации на Украине. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Спецоперация — длительный процесс, может быть. Но появление новых территорий — значимый результат для России», — сказал Путин в ходе трансляции на «России 24». Президент также напомнил, что Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации.

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Вхождение новых территорий в состав Российской Федерации — это значимый результат спецоперации на Украине. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Спецоперация — длительный процесс, может быть. Но появление новых территорий — значимый результат для России», — сказал Путин в ходе трансляции на «России 24». Президент также напомнил, что Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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