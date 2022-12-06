После поножовщины в школе Нижневартовска наказали учителей

07 декабря 2022 в 22:20 Размер текста - 17 +

Классного руководителя восьмиклассников, устроивших поножовщину, уволили Фото: Елена Антипина © URA.RU В 21 школе Нижневартовска (ХМАО) уволили классного руководителя подростков, участвовавших в поножовщине, а социального педагога ждет дисциплинарное взыскание. Директор департамента образования города Светлана Князева сообщила журналисту URA.RU, что мать нападавшего мальчика жаловались учителям на то, что ее сына травят. «Была конфликтная ситуация, классный руководитель знал об этой ситуации. Конфликт был довольно продолжительным — мать нападавшего жаловалась классному руководителю на буллинг в эту субботу (за несколько дней до поножовщины — прим. URA.RU). Ссора между детьми вспыхнула еще в сентябре. Классный руководитель уволена, в отношении социального педагога будут приняты меры дисциплинарного взыскания», — прокомментировала Князева. Департамент продолжает расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. По словам Князевой, травля, которую устроила восьмикласснику его жертва до поножовщины, не имела никаких оснований. Оба подростка воспитываются в благополучных семьях и в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних не попадали. Ранее URA.RU писало об увольнении директора школы Елены Левицкой, которую освободил от занимаемой должности глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. В школах города после ЧП усилены меры безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 21 школе Нижневартовска (ХМАО) уволили классного руководителя подростков, участвовавших в поножовщине, а социального педагога ждет дисциплинарное взыскание. Директор департамента образования города Светлана Князева сообщила журналисту URA.RU, что мать нападавшего мальчика жаловались учителям на то, что ее сына травят. «Была конфликтная ситуация, классный руководитель знал об этой ситуации. Конфликт был довольно продолжительным — мать нападавшего жаловалась классному руководителю на буллинг в эту субботу (за несколько дней до поножовщины — прим. URA.RU). Ссора между детьми вспыхнула еще в сентябре. Классный руководитель уволена, в отношении социального педагога будут приняты меры дисциплинарного взыскания», — прокомментировала Князева. Департамент продолжает расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. По словам Князевой, травля, которую устроила восьмикласснику его жертва до поножовщины, не имела никаких оснований. Оба подростка воспитываются в благополучных семьях и в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних не попадали. Ранее URA.RU писало об увольнении директора школы Елены Левицкой, которую освободил от занимаемой должности глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. В школах города после ЧП усилены меры безопасности.