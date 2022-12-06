В Нижневартовске уволили директора школы, в которой подросток устроил поножовщину

07 декабря 2022 в 20:51 Размер текста - 17 +

Директора школы уволили распоряжением главы города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске уволили директора школы №21 Елену Левицкую после того, как восьмиклассник устроил в учреждении поножовщину и серьезно ранил другого ученика. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В результате проведенной проверки образовательного учреждения с занимаемой должности уволена директор МБОУ „Средняя школа №21 имени Валентина Овсянникова-Заярского“ Левицкая Елена Анатольевна 7.12.2022. Это произошло распоряжением главы города Кощенко Дмитрия Александровича», — рассказали журналисту агентства в мэрии. Также в мэрии добавили, что 7 декабря состоялось совещание с руководителями городских школ. На нем рассматривались вопросы обеспечения дополнительных мер комплексной безопасности учебных заведений. ЧП в 21-й школе произошло 6 декабря около восьми утра. Один из учеников нанес другому ножевые ранения. Пострадавшего доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, где он находится до сих пор. Нападавший школьник также оказался в больнице с самопорезом, при этом следователи тем временем возбудили уже два уголовных дела. Видео инцидента также попало на камеры видеонаблюдения. Ранее URA.RU также рассказывало, что причиной поножовщины в школе №21 Нижневартовска, возможно, стал затяжной конфликт. При этом источник агентства сообщал, что нападавший школьник подвергался буллингу со стороны одноклассника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске уволили директора школы №21 Елену Левицкую после того, как восьмиклассник устроил в учреждении поножовщину и серьезно ранил другого ученика. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В результате проведенной проверки образовательного учреждения с занимаемой должности уволена директор МБОУ „Средняя школа №21 имени Валентина Овсянникова-Заярского“ Левицкая Елена Анатольевна 7.12.2022. Это произошло распоряжением главы города Кощенко Дмитрия Александровича», — рассказали журналисту агентства в мэрии. Также в мэрии добавили, что 7 декабря состоялось совещание с руководителями городских школ. На нем рассматривались вопросы обеспечения дополнительных мер комплексной безопасности учебных заведений. ЧП в 21-й школе произошло 6 декабря около восьми утра. Один из учеников нанес другому ножевые ранения. Пострадавшего доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, где он находится до сих пор. Нападавший школьник также оказался в больнице с самопорезом, при этом следователи тем временем возбудили уже два уголовных дела. Видео инцидента также попало на камеры видеонаблюдения. Ранее URA.RU также рассказывало, что причиной поножовщины в школе №21 Нижневартовска, возможно, стал затяжной конфликт. При этом источник агентства сообщал, что нападавший школьник подвергался буллингу со стороны одноклассника.