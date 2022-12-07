Путин объяснил, кто начал войну в Донбассе

Путин: войну в Донбассе начала украинская власть
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, путин владимир
Пришедшая в результате переворота украинская власть развязала войну в Донбассе, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт в Донбассе развязала пришедшая в результате госпереворота украинская власть. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Ведь война-то была начата не нами, а в 2014, после государственного переворота на Украине, она была начата украинскими тогда властями», — заявил Владимир Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что пришедшая с помощью госпереворота украинская власть развязала конфликт для подавления волеизъявления граждан в Донбассе и у России просто не оставалось иного выбора, кроме как провести спецоперацию.

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Конфликт в Донбассе развязала пришедшая в результате госпереворота украинская власть. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Ведь война-то была начата не нами, а в 2014, после государственного переворота на Украине, она была начата украинскими тогда властями», — заявил Владимир Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что пришедшая с помощью госпереворота украинская власть развязала конфликт для подавления волеизъявления граждан в Донбассе и у России просто не оставалось иного выбора, кроме как провести спецоперацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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