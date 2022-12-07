Путин объяснил, кто начал войну в Донбассе

Пришедшая в результате переворота украинская власть развязала войну в Донбассе, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Конфликт в Донбассе развязала пришедшая в результате госпереворота украинская власть. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Ведь война-то была начата не нами, а в 2014, после государственного переворота на Украине, она была начата украинскими тогда властями», — заявил Владимир Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что пришедшая с помощью госпереворота украинская власть развязала конфликт для подавления волеизъявления граждан в Донбассе и у России просто не оставалось иного выбора, кроме как провести спецоперацию.