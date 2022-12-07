Бастрыкин потребовал от челябинского генерала представить доклад по аварийному дому

Александр Бастрыкин заслушает доклад по челябинскому дому Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин потребовал от руководителя ведомства в Челябинской области Петра Решетникова представить доклад по аварийному дому № 102 на улице Мира в Металлургическом районе. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения жилищных прав граждан в Челябинской области. Следственным управлением СК проводится проверка», — сообщила пресс-служба СК.

Как URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, надзорное ведомство также проводит свою проверку. Изучают соблюдение прав жителей, продолжающих проживать в доме в ходе ремонтных работ, на бесперебойное обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества.

Здание общежития в Металлургическом районе жилое. По словам жильцов, долгие годы дом находится в аварийном состоянии. При этом ответственные лица не назначили новую управляющую компанию, а капремонт запланировали лишь на 2030 год. По данным URA.RU, капремонтом дома власти заняться все же планировали, но люди его покидать отказались. Теперь часть стены дома разобрана, в оставшейся половине продолжают находиться челябинцы.