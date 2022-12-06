06 декабря 2022

Курганский губернатор рассказал, как перестроилась работа власти после частичной мобилизации

Курганские власти перестроили свою работу после объявления частичной мобилизации
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных от кинотеатра
Губернатор Курганской области раскрыл, как чиновникам пришлось перестроить работу после частичной мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что работу местных властей пришлось перестроить после объявления частичной мобилизации. Об изменениях он рассказал в прямом эфире курганской телекомпании.

«После 21 сентября пришлось нам перестроить свою работу, как и всем остальным. Могли писать письма в Минобороны, но, если исходить, что это наши граждане и земляки, стали помогать им и семьям», — сообщил Шумков во время прямой линии на ГТРК «Курган». Большие средства были направлены на обеспечение курганцев, призванных по частичной мобилизации. Губернатор отметил, что помощь мобилизованным является долгом властей и граждан.

Помощь мобилизованным была оказана в различном виде. «Выдавали продуктовые наборы семьям мобилизованных. Отправили девять инструкторов в военную часть к нашим ребятам. Вскоре собираемся выдать новогодние подарки семьям мобилизованных с детьми», — перечислил Шумков.

Губернатор отметил, что помощь была оказана не только мобилизованным, но и военнослужащим Щучанского гарнизона. По словам Шумкова, помогать власти намерены и в будущем.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Курганской области Вадим Шумков проводит прямой эфир с жителями Курганской области. В частности, он сообщил, когда в Кургане откроется новая детская поликлиника.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что работу местных властей пришлось перестроить после объявления частичной мобилизации. Об изменениях он рассказал в прямом эфире курганской телекомпании. «После 21 сентября пришлось нам перестроить свою работу, как и всем остальным. Могли писать письма в Минобороны, но, если исходить, что это наши граждане и земляки, стали помогать им и семьям», — сообщил Шумков во время прямой линии на ГТРК «Курган». Большие средства были направлены на обеспечение курганцев, призванных по частичной мобилизации. Губернатор отметил, что помощь мобилизованным является долгом властей и граждан. Помощь мобилизованным была оказана в различном виде. «Выдавали продуктовые наборы семьям мобилизованных. Отправили девять инструкторов в военную часть к нашим ребятам. Вскоре собираемся выдать новогодние подарки семьям мобилизованных с детьми», — перечислил Шумков. Губернатор отметил, что помощь была оказана не только мобилизованным, но и военнослужащим Щучанского гарнизона. По словам Шумкова, помогать власти намерены и в будущем. Ранее URA.RU сообщало, что глава Курганской области Вадим Шумков проводит прямой эфир с жителями Курганской области. В частности, он сообщил, когда в Кургане откроется новая детская поликлиника.
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