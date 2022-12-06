Курганский губернатор рассказал, как перестроилась работа власти после частичной мобилизации

Курганские власти перестроили свою работу после объявления частичной мобилизации

Губернатор Курганской области раскрыл, как чиновникам пришлось перестроить работу после частичной мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что работу местных властей пришлось перестроить после объявления частичной мобилизации. Об изменениях он рассказал в прямом эфире курганской телекомпании.

«После 21 сентября пришлось нам перестроить свою работу, как и всем остальным. Могли писать письма в Минобороны, но, если исходить, что это наши граждане и земляки, стали помогать им и семьям», — сообщил Шумков во время прямой линии на ГТРК «Курган». Большие средства были направлены на обеспечение курганцев, призванных по частичной мобилизации. Губернатор отметил, что помощь мобилизованным является долгом властей и граждан.

Помощь мобилизованным была оказана в различном виде. «Выдавали продуктовые наборы семьям мобилизованных. Отправили девять инструкторов в военную часть к нашим ребятам. Вскоре собираемся выдать новогодние подарки семьям мобилизованных с детьми», — перечислил Шумков.

Губернатор отметил, что помощь была оказана не только мобилизованным, но и военнослужащим Щучанского гарнизона. По словам Шумкова, помогать власти намерены и в будущем.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Курганской области Вадим Шумков проводит прямой эфир с жителями Курганской области. В частности, он сообщил, когда в Кургане откроется новая детская поликлиника.