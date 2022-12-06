Губернатор Шумков объявил дату запуска новой детской поликлиники в Кургане

Курганские власти сообщили, что новая детская поликлиника откроется в областном центре в середине декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил дату открытия новой детской поликлиники в Заозерном жилом массиве Кургана. Об этом он упомянул по время прямого эфира на местном телевидении.

«Мы планируем 16 декабря запуск детской поликлиники в Заозерном микрорайоне», — сообщил Шумков во время интервью на ГТРК «Курган». Дату открытия он раскрыл во время перечисления объектов строительства в регионе.

URA.RU сообщало, что детскую поликлинику в Кургане строили дольше, чем планировали. По словам областных властей, объект должны были сдать в третьем квартале этого года. Строительство детской поликлиники в Заозерном районе началось в марте прошлого года. Генподрядчиком выступает московская компания АО «Авиапромстрой». Поликлиника сможет принимать до 500 человек в смену. На строительство медучреждения планировали потратить 406 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти накануне анонсировали общение Шумкова с жителями региона. Для вопросов от курганцев на сайте областного правительства была размещена специальная форма для связи. В прошлом году губернатор общался с населением два раза. В августе он отвечал на вопросы во время прямой линии, которую правительство проводило вместе с Центром управления регионом (ЦУР). В декабре губернатор в течение получаса общался с курганцами в прямом эфире программы ГТРК «Курган».