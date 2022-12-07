Советник Ельцина напомнил о документе, лишающем Украину Крыма и западных территорий

08 декабря 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

До подписания Беловежских соглашений Украина приняла документ, который лишает ее Крыма, рассказал Сергей Шахрай Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За несколько дней до подписания Беловежского соглашения Верховная Рада Украины приняла документ, который денонсирует Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года, соответственно Киев должен был остаться без Крыма и западных территорий. Об этом URA.RU рассказал один из авторов Беловежского соглашения, советник первого президента РФ Бориса Ельцина, заслуженный юрист Сергей Шахрай. «Я [ранее] обнародовал документ Верховной рады Украины 5 декабря 1991 года денонсировавший Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года. За три дня до подписания Соглашения об СНГ Украина юридически вернула себя в 1922 года — без Крыма, Львова и прочего», — сказал Сергей Шахрай. «Надо карту смотреть. Львова, естественно, не было. Что такое денонсация? Отмена, аннулирование. С возвращением в ситуацию на момент подписания договора. Они [эти территории] были у Польши, Венгрии и, конечно, у России (что осталось от империи). Крым, в частности. Собственно, в нынешнем понимании Украины и не было», — уточнил политик. Как отметил Сергей Шахрай, в то время никто не смог проконтролировать этот вопрос. «Это же Украина… Денонсировали, но отдавать не собирались. Не спешили. Всем было не до того», — заключил он. 8 декабря состоялось подписание Беловежских соглашений. В документе говорилось о прекращении существования СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности» и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). В соглашении стоят подписи Станислава Шушкевича и Вячеслава Кебича от Белоруссии, Бориса Ельцина и Геннадия Бурбулиса от России (РСФСР), Леонида Кравчука и Витольда Фокина от Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За несколько дней до подписания Беловежского соглашения Верховная Рада Украины приняла документ, который денонсирует Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года, соответственно Киев должен был остаться без Крыма и западных территорий. Об этом URA.RU рассказал один из авторов Беловежского соглашения, советник первого президента РФ Бориса Ельцина, заслуженный юрист Сергей Шахрай. «Я [ранее] обнародовал документ Верховной рады Украины 5 декабря 1991 года денонсировавший Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года. За три дня до подписания Соглашения об СНГ Украина юридически вернула себя в 1922 года — без Крыма, Львова и прочего», — сказал Сергей Шахрай. «Надо карту смотреть. Львова, естественно, не было. Что такое денонсация? Отмена, аннулирование. С возвращением в ситуацию на момент подписания договора. Они [эти территории] были у Польши, Венгрии и, конечно, у России (что осталось от империи). Крым, в частности. Собственно, в нынешнем понимании Украины и не было», — уточнил политик. Как отметил Сергей Шахрай, в то время никто не смог проконтролировать этот вопрос. «Это же Украина… Денонсировали, но отдавать не собирались. Не спешили. Всем было не до того», — заключил он. 8 декабря состоялось подписание Беловежских соглашений. В документе говорилось о прекращении существования СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности» и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). В соглашении стоят подписи Станислава Шушкевича и Вячеслава Кебича от Белоруссии, Бориса Ельцина и Геннадия Бурбулиса от России (РСФСР), Леонида Кравчука и Витольда Фокина от Украины.