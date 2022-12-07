В Екатеринбурге состоялись божественная литургия и крестный ход в честь покровительницы города Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Около 2200 человек приняли участие в крестном ходе в честь святой великомученицы Екатерины — покровительницы Екатеринбурга, сообщили URA.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины. Шествие началось после божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе, которое возглавили сразу несколько митрополитов, в том числе Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Есть некая дружба людей, которые живут в Екатеринбурге, и святой, чье имя носит наш город. В день ее памяти люди собрались, чтобы обратиться к ней, чтобы побыть рядом с ней, чтобы, насколько это возможно, сделать какое-то дело, посвященное ей: помолились в храме, прошли крестным ходом к месту, где стоял собор святой Екатерины», — отметил митрополит Евгений. Всего в торжестве приняли участие 2200 человек.

Мероприятия в память о святой Екатерине продолжатся в Екатеринбурге — все дети, которые родятся в городе 9 декабря, получат на выписку подарки от Фонда святой Екатерины. «День святой Екатерины можно назвать вторым Днем нашего города. С основания Екатеринбурга для жителей города это был важный день. Сейчас эта традиция возрождается, год от года к празднику присоединяется все больше и больше людей», — отметила заместитель директора фонда Татьяна Прусевич.

Ранее URA.RU сообщало, что впереди крестного хода несли икону великомученицы Екатерины, а также частицы ее мощей. Кроме представителей екатеринбургской митрополии среди крестоходцев должен был быть Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев, который брал с собой на Международную космическую станцию икону святой Екатерины, но в итоге его визит отменился.

Участники крестного хода шли от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни имени святой Екатерины на проспекте Ленина Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины