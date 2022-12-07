Путин призвал Украину возместить ущерб, нанесенный Донбассу 07 декабря 2022 в 21:45 Размер текста - 17 + Возмещение Украиной ущерба новым регионам РФ будет не лишним, заявил Путин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возмещение Украиной ущерба, нанесенного присоединенным территориями России, будет очень важным для жителей этих регионов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу и другим новым территориям России, лишним не будет», — заявил Путин. Трансляция заседания ведется на телеканале «Россия 24». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. В результате действий ВС РФ освобождены значительные части территории ДНР, полностью — ЛНР. Возмещение Украиной ущерба, нанесенного присоединенным территориями России, будет очень важным для жителей этих регионов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу и другим новым территориям России, лишним не будет», — заявил Путин. Трансляция заседания ведется на телеканале «Россия 24». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. В результате действий ВС РФ освобождены значительные части территории ДНР, полностью — ЛНР. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям