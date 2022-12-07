В Екатеринбурге три месяца ищут пропавшего мужчину. Фото

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Последний раз мужчину видели 1 сентября Фото:

В Екатеринбурге полиция совместно с поисково-спасательным отрядом ищут 54-летнего Евгения Демашева, который не выходит на связь с 1 сентября. Об этом сообщают поисковики на сайте «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы с сединой, серые глаза. С 1 сентября его местонахождение неизвестно», — следует из сообщения поисково-спасательного отряда.

Одежда, в которой мужчину видели последний раз, неизвестна. Если вы видели Евгения, или знаете, где он находится, сообщите по номеру +7 (953) 601-80-76.

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В Екатеринбурге полиция совместно с поисково-спасательным отрядом ищут 54-летнего Евгения Демашева, который не выходит на связь с 1 сентября. Об этом сообщают поисковики на сайте «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы с сединой, серые глаза. С 1 сентября его местонахождение неизвестно», — следует из сообщения поисково-спасательного отряда. Одежда, в которой мужчину видели последний раз, неизвестна. Если вы видели Евгения, или знаете, где он находится, сообщите по номеру +7 (953) 601-80-76.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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