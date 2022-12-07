Последний раз мужчину видели 1 сентября
В Екатеринбурге полиция совместно с поисково-спасательным отрядом ищут 54-летнего Евгения Демашева, который не выходит на связь с 1 сентября. Об этом сообщают поисковики на сайте «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы с сединой, серые глаза. С 1 сентября его местонахождение неизвестно», — следует из сообщения поисково-спасательного отряда.
Одежда, в которой мужчину видели последний раз, неизвестна. Если вы видели Евгения, или знаете, где он находится, сообщите по номеру +7 (953) 601-80-76.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo