В Екатеринбурге три месяца ищут пропавшего мужчину. Фото

07 декабря 2022 в 22:19 Размер текста - 17 +

Последний раз мужчину видели 1 сентября Фото: Екатерина Сычкова В Екатеринбурге полиция совместно с поисково-спасательным отрядом ищут 54-летнего Евгения Демашева, который не выходит на связь с 1 сентября. Об этом сообщают поисковики на сайте «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы с сединой, серые глаза. С 1 сентября его местонахождение неизвестно», — следует из сообщения поисково-спасательного отряда. Одежда, в которой мужчину видели последний раз, неизвестна. Если вы видели Евгения, или знаете, где он находится, сообщите по номеру +7 (953) 601-80-76. Фото: официальный сайт «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге полиция совместно с поисково-спасательным отрядом ищут 54-летнего Евгения Демашева, который не выходит на связь с 1 сентября. Об этом сообщают поисковики на сайте «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы с сединой, серые глаза. С 1 сентября его местонахождение неизвестно», — следует из сообщения поисково-спасательного отряда. Одежда, в которой мужчину видели последний раз, неизвестна. Если вы видели Евгения, или знаете, где он находится, сообщите по номеру +7 (953) 601-80-76.