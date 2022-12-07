Холдинг пермского экс-губернатора расстался с одним из своих крупнейших активов

Компания бывшего губернатора Олега Чиркунова ГК «ЭКС» продала ТЦ «Универсам-2» в Березниках

07 декабря 2022 в 23:38 Размер текста - 17 +

О продаже универсама в Березниках впервые заговорили в 2019 году (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU У ТЦ «Универсам-2» в Березниках (Пермский край) появился новый владелец. Эта информация появилась в СМИ. «Новым собственником универсама стал предприниматель Епрем Сафарян, занимающийся строительным бизнесом в Перми. Ранее Сафарян уже купил у „ЭКС“ помещение гастронома №10 в центре Перми», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». В руководстве ООО «Управление недвижимости „ЭКС“» пермскому изданию подтвердили информацию о продаже ТЦ. При этом не была названа сумма сделки. Впервые о продаже ТЦ «Универсам-2» в Березниках заговорили три года назад. Летом 2021 года появилась информация, что пермские предприниматели заинтересованы в выкупе активов компании бывшего губернатора региона. О том, что группа компаний «ЭКС» Олега Чиркунова продает логистический центр торговой сети «Семья» в Кондратово (Пермский район), URA.RU писало в сентябре этого года. Объект оценили примерно в 400 млн рублей.

У ТЦ «Универсам-2» в Березниках (Пермский край) появился новый владелец. Эта информация появилась в СМИ. «Новым собственником универсама стал предприниматель Епрем Сафарян, занимающийся строительным бизнесом в Перми. Ранее Сафарян уже купил у „ЭКС“ помещение гастронома №10 в центре Перми», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». В руководстве ООО «Управление недвижимости „ЭКС“» пермскому изданию подтвердили информацию о продаже ТЦ. При этом не была названа сумма сделки. Впервые о продаже ТЦ «Универсам-2» в Березниках заговорили три года назад. Летом 2021 года появилась информация, что пермские предприниматели заинтересованы в выкупе активов компании бывшего губернатора региона. О том, что группа компаний «ЭКС» Олега Чиркунова продает логистический центр торговой сети «Семья» в Кондратово (Пермский район), URA.RU писало в сентябре этого года. Объект оценили примерно в 400 млн рублей.