В Перми продается последний актив «Семьи» экс-губернатора Чиркунова

Холдинг «ЭКС» продает логистический центр за 400 млн. рублей

20 сентября 2022 в 07:54 Размер текста - 17 +

Экс-глава региона Олег Чиркунов решил избавиться от «Семьи», чтобы «спать спокойно» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Группа компаний «ЭКС» бывшего главы Пермского края Олега Чиркунова продает логистический центр торговой сети «Семья» в Кондратово (Пермский район). Это последний актив сети. Объект выставлен на продажу за сумму более 400 млн рублей, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». «После продажи „Семьи“ федеральному ритейлеру „Ленте“ складские площади пермскому холдингу стали не нужны. Эксперты считают, что круг покупателей логистического комплекса будет ограничен крупными продуктовыми ритейлерами, если собственник будет продавать актив единым лотом. Разделение объекта на отдельные помещения меньшей площади позволит продать здание по планируемой цене и увеличит число интересантов объекта», — передает издание. Директор ООО «Управление недвижимости „ЭКС“» Елена Жданова подтвердила информацию о намерениях холдинга продать логистический центр. Эксперты отмечают ограниченность предложений на пермском рынке под подобную недвижимость, а еще удачное расположение объекта — недалеко от города. Часть из них полагает, что участок распределительного центра центра универсальный и подойдет для разных целей, даже для жилой застройки. Ранее URA.RU сообщало, что экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов решил продать торговую сеть «Семья» сети «Лента», чтобы «спать спокойно». По его словам, продовольственный бизнес предполагает высокую ответственность, при этом общество не прощает ошибок тем, кто им занимается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Группа компаний «ЭКС» бывшего главы Пермского края Олега Чиркунова продает логистический центр торговой сети «Семья» в Кондратово (Пермский район). Это последний актив сети. Объект выставлен на продажу за сумму более 400 млн рублей, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». «После продажи „Семьи“ федеральному ритейлеру „Ленте“ складские площади пермскому холдингу стали не нужны. Эксперты считают, что круг покупателей логистического комплекса будет ограничен крупными продуктовыми ритейлерами, если собственник будет продавать актив единым лотом. Разделение объекта на отдельные помещения меньшей площади позволит продать здание по планируемой цене и увеличит число интересантов объекта», — передает издание. Директор ООО «Управление недвижимости „ЭКС“» Елена Жданова подтвердила информацию о намерениях холдинга продать логистический центр. Эксперты отмечают ограниченность предложений на пермском рынке под подобную недвижимость, а еще удачное расположение объекта — недалеко от города. Часть из них полагает, что участок распределительного центра центра универсальный и подойдет для разных целей, даже для жилой застройки. Ранее URA.RU сообщало, что экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов решил продать торговую сеть «Семья» сети «Лента», чтобы «спать спокойно». По его словам, продовольственный бизнес предполагает высокую ответственность, при этом общество не прощает ошибок тем, кто им занимается.