Bloomberg: Великобритания готова объявить новый пакет санкций против РФ

07 декабря 2022 в 23:13 Размер текста - 17 +

Ожидается, что санкции будут обнародованы в пятницу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания в пятницу объявит о новом пакете санкций в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. «Отдельно Великобритания объявит о новом санкционном пакете в пятницу. Санкции будут нацелены на российских физических и юридических лиц, — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что пакет также включит меры по предотвращению нарушений санкционного режима. Кроме того, рестрикции коснутся «людей, связанных с коррупцией и нарушениями прав человека», уточняют авторы.

Великобритания в пятницу объявит о новом пакете санкций в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. «Отдельно Великобритания объявит о новом санкционном пакете в пятницу. Санкции будут нацелены на российских физических и юридических лиц, — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что пакет также включит меры по предотвращению нарушений санкционного режима. Кроме того, рестрикции коснутся «людей, связанных с коррупцией и нарушениями прав человека», уточняют авторы.