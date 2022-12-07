07 декабря 2022

Bloomberg: Великобритания готова объявить новый пакет санкций против РФ

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Ожидается, что санкции будут обнародованы в пятницу Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания в пятницу объявит о новом пакете санкций в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Отдельно Великобритания объявит о новом санкционном пакете в пятницу. Санкции будут нацелены на российских физических и юридических лиц, — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что пакет также включит меры по предотвращению нарушений санкционного режима. Кроме того, рестрикции коснутся «людей, связанных с коррупцией и нарушениями прав человека», уточняют авторы.

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Великобритания в пятницу объявит о новом пакете санкций в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. «Отдельно Великобритания объявит о новом санкционном пакете в пятницу. Санкции будут нацелены на российских физических и юридических лиц, — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что пакет также включит меры по предотвращению нарушений санкционного режима. Кроме того, рестрикции коснутся «людей, связанных с коррупцией и нарушениями прав человека», уточняют авторы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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