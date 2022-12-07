Bloomberg: Великобритания готова объявить новый пакет санкций против РФ

Ожидается, что санкции будут обнародованы в пятницу
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Великобритания в пятницу объявит о новом пакете санкций в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Отдельно Великобритания объявит о новом санкционном пакете в пятницу. Санкции будут нацелены на российских физических и юридических лиц, — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что пакет также включит меры по предотвращению нарушений санкционного режима. Кроме того, рестрикции коснутся «людей, связанных с коррупцией и нарушениями прав человека», уточняют авторы.
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