07 декабря 2022

В Москве за взятку в два миллиона задержали сотрудника Минобороны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Замгендиректора по обслуживанию 223-го летного отряда МО РФ арестовали за взятку Фото:

Заместитель генерального директора по наземному обслуживанию 223-го летного отряда Минобороны России Евгений Бутусов был арестован по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Преображенского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 февраля 2023 года в отношении Бутусова Евгения Николаевича, подозреваемого в получении взятки (ст. 290 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе суда, слова передает агентство ТАСС. Согласно информации ведомства, Бутусов подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей.

Ранее Московский гарнизонный военный суд отправил в колонию экс-чиновника Минобороны за взятки. Суд вынес приговор бывшему чиновнику Минобороны по обеспечению гособоронзаказа полковнику запаса Леониду Харламову. Он обвинялся в получении взяток в особо крупном размере и получил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Заместитель генерального директора по наземному обслуживанию 223-го летного отряда Минобороны России Евгений Бутусов был арестован по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Постановлением Преображенского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 февраля 2023 года в отношении Бутусова Евгения Николаевича, подозреваемого в получении взятки (ст. 290 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе суда, слова передает агентство ТАСС. Согласно информации ведомства, Бутусов подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей. Ранее Московский гарнизонный военный суд отправил в колонию экс-чиновника Минобороны за взятки. Суд вынес приговор бывшему чиновнику Минобороны по обеспечению гособоронзаказа полковнику запаса Леониду Харламову. Он обвинялся в получении взяток в особо крупном размере и получил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...