В Москве за взятку в два миллиона задержали сотрудника Минобороны

07 декабря 2022 в 23:20 Размер текста - 17 +

Замгендиректора по обслуживанию 223-го летного отряда МО РФ арестовали за взятку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель генерального директора по наземному обслуживанию 223-го летного отряда Минобороны России Евгений Бутусов был арестован по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Постановлением Преображенского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 февраля 2023 года в отношении Бутусова Евгения Николаевича, подозреваемого в получении взятки (ст. 290 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе суда, слова передает агентство ТАСС. Согласно информации ведомства, Бутусов подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей. Ранее Московский гарнизонный военный суд отправил в колонию экс-чиновника Минобороны за взятки. Суд вынес приговор бывшему чиновнику Минобороны по обеспечению гособоронзаказа полковнику запаса Леониду Харламову. Он обвинялся в получении взяток в особо крупном размере и получил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Заместитель генерального директора по наземному обслуживанию 223-го летного отряда Минобороны России Евгений Бутусов был арестован по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Постановлением Преображенского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 февраля 2023 года в отношении Бутусова Евгения Николаевича, подозреваемого в получении взятки (ст. 290 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе суда, слова передает агентство ТАСС. Согласно информации ведомства, Бутусов подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей. Ранее Московский гарнизонный военный суд отправил в колонию экс-чиновника Минобороны за взятки. Суд вынес приговор бывшему чиновнику Минобороны по обеспечению гособоронзаказа полковнику запаса Леониду Харламову. Он обвинялся в получении взяток в особо крупном размере и получил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.