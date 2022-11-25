Суд отправил в колонию экс-чиновника Минобороны за взятки

Суд признал виновным Харламова за получение взяток в особо крупном размере
Московский гарнизонный военный суд вынес приговор экс-чиновнику Минобороны по обеспечению гособоронзаказа полковнику запаса Леониду Харламову. Об этом заявил корреспондент информационного агентства ТАСС из зала суда.
«Суд признал виновным Харламова по ч. 6 ст. 290 УК РФ „Получение взяток в особо крупном размере“. Назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласил решение судья Вадим Корчагин.
Ранее главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР возбудило уголовное дело на Харламова. Также СМИ уточняли, что Харламов признал вину в полном объеме и был отпущен домой.
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