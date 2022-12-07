07 декабря 2022
06 декабря 2022

В муниципалитете ХМАО любой житель сможет следить за уборкой улиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Екатеринбург, сугроб, снег, уборка снега, снегоуборочная техника, дорожные работы, снег на дороге, вывоз снега, снег в городе
На карте также отображается перечень подрядных организаций Фото:

В Сургуте (ХМАО) на сайте администрации города размещена интерактивная карта, на которой отображается работа коммунальной техники. Об этом на своей личной странице в telegram-канале рассказал глава города Андрей Филатов.

«На штабе по вопросам городского хозяйства вместе с коллегами представили интерактивную карту, отображающую работу спецтехники. Сервис показывает местоположение, тип и количество техники, вышедшей на уборку улиц от снега», — говорится в записи.

Помимо этого, карта позволяет увидеть перечень подрядных организаций. Основным преимуществом данного нововведения для жителей города, является то, что каждый сургутянин в любой момент может посмотреть, где идет уборка снега, и какая техника работает.

Ранее URA.RU сообщало, что глава администрации Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека рассказал о технологии уборки городских улиц от снега. Он сообщил, что сначала техника убирает главные дороги и тротуары, затем переходит на второстепенные. Валы, которые остаются на подходах к пешеходным тротуарам после проезда снегоуборочной техники, рабочие убирают лопатами вручную.

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В Сургуте (ХМАО) на сайте администрации города размещена интерактивная карта, на которой отображается работа коммунальной техники. Об этом на своей личной странице в telegram-канале рассказал глава города Андрей Филатов. «На штабе по вопросам городского хозяйства вместе с коллегами представили интерактивную карту, отображающую работу спецтехники. Сервис показывает местоположение, тип и количество техники, вышедшей на уборку улиц от снега», — говорится в записи. Помимо этого, карта позволяет увидеть перечень подрядных организаций. Основным преимуществом данного нововведения для жителей города, является то, что каждый сургутянин в любой момент может посмотреть, где идет уборка снега, и какая техника работает. Ранее URA.RU сообщало, что глава администрации Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека рассказал о технологии уборки городских улиц от снега. Он сообщил, что сначала техника убирает главные дороги и тротуары, затем переходит на второстепенные. Валы, которые остаются на подходах к пешеходным тротуарам после проезда снегоуборочной техники, рабочие убирают лопатами вручную.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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