В муниципалитете ХМАО любой житель сможет следить за уборкой улиц

08 декабря 2022 в 01:20 Размер текста - 17 +

На карте также отображается перечень подрядных организаций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) на сайте администрации города размещена интерактивная карта, на которой отображается работа коммунальной техники. Об этом на своей личной странице в telegram-канале рассказал глава города Андрей Филатов. «На штабе по вопросам городского хозяйства вместе с коллегами представили интерактивную карту, отображающую работу спецтехники. Сервис показывает местоположение, тип и количество техники, вышедшей на уборку улиц от снега», — говорится в записи. Помимо этого, карта позволяет увидеть перечень подрядных организаций. Основным преимуществом данного нововведения для жителей города, является то, что каждый сургутянин в любой момент может посмотреть, где идет уборка снега, и какая техника работает. Ранее URA.RU сообщало, что глава администрации Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека рассказал о технологии уборки городских улиц от снега. Он сообщил, что сначала техника убирает главные дороги и тротуары, затем переходит на второстепенные. Валы, которые остаются на подходах к пешеходным тротуарам после проезда снегоуборочной техники, рабочие убирают лопатами вручную.

В Сургуте (ХМАО) на сайте администрации города размещена интерактивная карта, на которой отображается работа коммунальной техники. Об этом на своей личной странице в telegram-канале рассказал глава города Андрей Филатов. «На штабе по вопросам городского хозяйства вместе с коллегами представили интерактивную карту, отображающую работу спецтехники. Сервис показывает местоположение, тип и количество техники, вышедшей на уборку улиц от снега», — говорится в записи. Помимо этого, карта позволяет увидеть перечень подрядных организаций. Основным преимуществом данного нововведения для жителей города, является то, что каждый сургутянин в любой момент может посмотреть, где идет уборка снега, и какая техника работает. Ранее URA.RU сообщало, что глава администрации Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека рассказал о технологии уборки городских улиц от снега. Он сообщил, что сначала техника убирает главные дороги и тротуары, затем переходит на второстепенные. Валы, которые остаются на подходах к пешеходным тротуарам после проезда снегоуборочной техники, рабочие убирают лопатами вручную.