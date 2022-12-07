Студентов ведущего пермского вуза будут обучать по уникальной для страны программе

В Перми на базе ПНИПУ откроют уникальный для РФ профиль бакалавриата «Цифровая архитектура»

08 декабря 2022 в 01:50 Размер текста - 17 +

В рамках первого набора планируют набрать группу из 20 студентов Фото: Анна Майорова © URA.RU На базе пермского Политеха (ПНИПУ) будет открыта целевая образовательная программа «Цифровая архитектура». На реализацию инициативы из краевого бюджет планируют выделить свыше 22 млн рублей, указано на сайте губернатора Пермского края. «Это уникальный для страны профиль, который совмещает в себе методы архитектурного проектирования, городского планирования и инженерные подходы к проектной и исследовательской работе. Программа рассчитана на пять лет», — поясняет министр образования Прикамья Раиса Кассина. На сайте регионального правительства указано, что в рамках первого набора планируют обучить 10 студентов, за которых заплатит край, и еще 10 мест будут доступны на платной основе. После обучения молодые специалисты обязаны трудоустроиться на предприятиях региона. Местным строительным компаниям и профильным ведомствам и министерствам глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил принять активное участие в образовательном процессе студентов, а также проработать вопрос с трудоустройством. О том что компания «Уралкалий» подписала соглашение о сотрудничестве с ПНИПУ, URA.RU писало ранее. Стороны договорились развивать образовательную и научно-инновационную сферы, а также готовить студентов для работы на производстве.

На базе пермского Политеха (ПНИПУ) будет открыта целевая образовательная программа «Цифровая архитектура». На реализацию инициативы из краевого бюджет планируют выделить свыше 22 млн рублей, указано на сайте губернатора Пермского края. «Это уникальный для страны профиль, который совмещает в себе методы архитектурного проектирования, городского планирования и инженерные подходы к проектной и исследовательской работе. Программа рассчитана на пять лет», — поясняет министр образования Прикамья Раиса Кассина. На сайте регионального правительства указано, что в рамках первого набора планируют обучить 10 студентов, за которых заплатит край, и еще 10 мест будут доступны на платной основе. После обучения молодые специалисты обязаны трудоустроиться на предприятиях региона. Местным строительным компаниям и профильным ведомствам и министерствам глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил принять активное участие в образовательном процессе студентов, а также проработать вопрос с трудоустройством. О том что компания «Уралкалий» подписала соглашение о сотрудничестве с ПНИПУ, URA.RU писало ранее. Стороны договорились развивать образовательную и научно-инновационную сферы, а также готовить студентов для работы на производстве.