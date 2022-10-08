Кадыров поддержал нового командующего группировкой войск в зоне СВО Суровикина

08 октября 2022 в 23:47 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин настоящий генерал, дальновидный командующий и патриот, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения специальной военной операции на Украине генерал Сергей Суровикин является опытным, волевым и дальновидным специалистом. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Лично знаком и хорошо знаю Сергея Владимировича уже почти 15 лет. Могу совершенно точно сказать о нем, что это настоящий генерал и воин, опытный, волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство, всегда стоят превыше всего», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале, подчеркнув, что очень рад этому назначению. Глава Чечни уверен, что Объединенная группировка войск попала в «надежные руки» Суровикина, который «в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО». «Ну, а мы, конечно, будем помогать ему в решении поставленных задач», — резюмировал Кадыров. Специальная операция на Украине началась утром 24 февраля. Основными ее целями президент России Владимир Путин обозначил денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса. 8 октября министр обороны России Сергей Шойгу назначал Сергея Суровикина командующим группировкой войск в зоне СВО. Российский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о патриотичном подвиге Суровикина в 1991 году, пишет «Царьград».

Новый командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения специальной военной операции на Украине генерал Сергей Суровикин является опытным, волевым и дальновидным специалистом. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Лично знаком и хорошо знаю Сергея Владимировича уже почти 15 лет. Могу совершенно точно сказать о нем, что это настоящий генерал и воин, опытный, волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство, всегда стоят превыше всего», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале, подчеркнув, что очень рад этому назначению. Глава Чечни уверен, что Объединенная группировка войск попала в «надежные руки» Суровикина, который «в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО». «Ну, а мы, конечно, будем помогать ему в решении поставленных задач», — резюмировал Кадыров. Специальная операция на Украине началась утром 24 февраля. Основными ее целями президент России Владимир Путин обозначил денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса. 8 октября министр обороны России Сергей Шойгу назначал Сергея Суровикина командующим группировкой войск в зоне СВО. Российский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о патриотичном подвиге Суровикина в 1991 году, пишет «Царьград».