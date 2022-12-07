07 декабря 2022

Основатель американской ЧВК «Моцарт» сообщил о больших потерях в рядах ВСУ

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, учебные стрельбы, зенитная установка зу23
ВСУ несут серьезные потери в боях под Артемовском Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными потерями возле Артемовска (украинское название города Бахмут — прим. URA.RU). Об этом рассказал основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн.

«Они несут чрезвычайно большие потери. Сведения, которые вы видите в СМИ, о том, что 70% жертв являются обыденностью. [Данные] не преувеличены», — цитирует слова Эндрю Мильбурна Newsweek.

Одной из причин потерь ВСУ основатель ЧВК «Моцарт» отмечает отправку Киевом на передовую новобранцев без должного опыта. Кроме этого, по его мнению, Украина столкнется с большими проблемами в начале 2023 года из-за недостатка финансирования.

Ранее URA.RU сообщало, что для ВСУ наиболее горячими и болезненными участками фронта являются Артемовск и Соледар. По словам президента Украины Владимира Зеленского, наибольшие проблемы для Киева встречаются именно на этих направлениях. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными потерями возле Артемовска (украинское название города Бахмут — прим. URA.RU). Об этом рассказал основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн. «Они несут чрезвычайно большие потери. Сведения, которые вы видите в СМИ, о том, что 70% жертв являются обыденностью. [Данные] не преувеличены», — цитирует слова Эндрю Мильбурна Newsweek. Одной из причин потерь ВСУ основатель ЧВК «Моцарт» отмечает отправку Киевом на передовую новобранцев без должного опыта. Кроме этого, по его мнению, Украина столкнется с большими проблемами в начале 2023 года из-за недостатка финансирования. Ранее URA.RU сообщало, что для ВСУ наиболее горячими и болезненными участками фронта являются Артемовск и Соледар. По словам президента Украины Владимира Зеленского, наибольшие проблемы для Киева встречаются именно на этих направлениях. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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