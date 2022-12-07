Основатель американской ЧВК «Моцарт» сообщил о больших потерях в рядах ВСУ

08 декабря 2022 в 04:00 Размер текста - 17 +

ВСУ несут серьезные потери в боях под Артемовском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными потерями возле Артемовска (украинское название города Бахмут — прим. URA.RU). Об этом рассказал основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн. «Они несут чрезвычайно большие потери. Сведения, которые вы видите в СМИ, о том, что 70% жертв являются обыденностью. [Данные] не преувеличены», — цитирует слова Эндрю Мильбурна Newsweek . Одной из причин потерь ВСУ основатель ЧВК «Моцарт» отмечает отправку Киевом на передовую новобранцев без должного опыта. Кроме этого, по его мнению, Украина столкнется с большими проблемами в начале 2023 года из-за недостатка финансирования. Ранее URA.RU сообщало, что для ВСУ наиболее горячими и болезненными участками фронта являются Артемовск и Соледар. По словам президента Украины Владимира Зеленского, наибольшие проблемы для Киева встречаются именно на этих направлениях. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными потерями возле Артемовска (украинское название города Бахмут — прим. URA.RU). Об этом рассказал основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн. «Они несут чрезвычайно большие потери. Сведения, которые вы видите в СМИ, о том, что 70% жертв являются обыденностью. [Данные] не преувеличены», — цитирует слова Эндрю Мильбурна Newsweek. Одной из причин потерь ВСУ основатель ЧВК «Моцарт» отмечает отправку Киевом на передовую новобранцев без должного опыта. Кроме этого, по его мнению, Украина столкнется с большими проблемами в начале 2023 года из-за недостатка финансирования. Ранее URA.RU сообщало, что для ВСУ наиболее горячими и болезненными участками фронта являются Артемовск и Соледар. По словам президента Украины Владимира Зеленского, наибольшие проблемы для Киева встречаются именно на этих направлениях. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.