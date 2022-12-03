03 декабря 2022

Зеленский перечислил самые болезненные для ВСУ участки фронта

Зеленский: Артемовск и Соледар наиболее болезненные участки для ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
По словам Зеленского, ВСУ стягивают силы к Артемовску и Соледару Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для ВСУ наиболее горячими и болезненными участками фронта являются Артемовск и Соледар. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«На Донетчине — Бахмут (украинское название города Артемовск — прим. URA.RU), Соледар — сейчас по-прежнему наиболее горячо, наиболее болезненно», — сообщил Зеленский в своем официальном telegram-канале. По словам президента Украины, сейчас ВСУ укрепляют свои позиции в этих направлениях.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявляли, что самыми активными местами боевых столкновений стали Соледар, Артемовск, Авдеевка, Марьинка, а также села Водяное и Никольское. Также агентство рассказывало, что украинская армия понесла колоссальные потери в боях под Артемовском.

Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация страны.

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Для ВСУ наиболее горячими и болезненными участками фронта являются Артемовск и Соледар. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «На Донетчине — Бахмут (украинское название города Артемовск — прим. URA.RU), Соледар — сейчас по-прежнему наиболее горячо, наиболее болезненно», — сообщил Зеленский в своем официальном telegram-канале. По словам президента Украины, сейчас ВСУ укрепляют свои позиции в этих направлениях. Ранее в Министерстве обороны РФ заявляли, что самыми активными местами боевых столкновений стали Соледар, Артемовск, Авдеевка, Марьинка, а также села Водяное и Никольское. Также агентство рассказывало, что украинская армия понесла колоссальные потери в боях под Артемовском. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация страны.
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