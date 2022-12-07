В Екатеринбурге установили главную елку города. Фото

08 декабря 2022 в 04:36 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге привезли живую елку Фото: ИА «Ночные новости» В Екатеринбурге на площади 1905 года впервые за долгое время установили живую ель. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «На площади 1905 года впервые установили живую ель с шатром гирлянд. Рядом с ней разместили подарки, сделанные изо льда, и ветки рябины», — передает корреспондент URA.RU. Торжественное открытие главной городской елки пройдет 30 декабря. К этому времени специалисты возведут ледовый городок, который будет посвящен 300-летию Екатеринбурга. Ранее URA.RU передавало слова мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, на строительство ледового городка власти потратят 25 миллионов рублей. Также агенство рассказывало, что главная городская елка будет радовать свердловчан до 15 января 2023 года. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге на площади 1905 года впервые за долгое время установили живую ель. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «На площади 1905 года впервые установили живую ель с шатром гирлянд. Рядом с ней разместили подарки, сделанные изо льда, и ветки рябины», — передает корреспондент URA.RU. Торжественное открытие главной городской елки пройдет 30 декабря. К этому времени специалисты возведут ледовый городок, который будет посвящен 300-летию Екатеринбурга. Ранее URA.RU передавало слова мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, на строительство ледового городка власти потратят 25 миллионов рублей. Также агенство рассказывало, что главная городская елка будет радовать свердловчан до 15 января 2023 года.