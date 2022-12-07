Тюменские власти не смогли договориться с руководством академии бокса

Воспитанники вынуждены тренироваться на улице Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Тюмени не смогли договориться с руководством академии бокса «Батыр» по поводу нового помещения для тренировок. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

«Департаментом по спорту и молодежной политики Администрации города Тюмени был направлен в адрес академии перечень свободного муниципального имущества города Тюмени, где представлялось возможным арендовать новое помещение. Из всего предложенного перечня объектов, ни один объект не устроил руководство академии», — сообщает Андрей Степанов.

Чиновник также отметил, что направил письменный запрос в департамент по спорту и молодежной политики Тюменской области. Степанов попросил устроить детей, занимавшихся в «Батыре», в другие муниципальные школы бокса.

Корреспондент URA.RU связался с основателем и тренером академии «Батыр» Маратом Каримовым. Тот сообщил, что ни одно из помещений, предложенных властями, не устраивает его как руководителя. «В СОК „Здоровье“ нам предлагают заниматься с утра. Мы 23 года занимали собственное помещение, где тренировались с утра до вечера. И предоставленное время нас не устраивает. Наши дети не хотят идти тренироваться с другие клубы, они хотят становиться чемпионами у нас. Сейчас мы устраиваем новогодний турнир на чужих площадках, а тренируемся на улице», — сообщил Каримов.

Ранее агентство писало о том, что дело тюменской академии бокса «Батыр» взято на контроль на федеральном уровне. За судьбой тюменских боксеров будет следить федерация бокса России. Дело стало резонансным, когда стало известно, что более четырехсот тюменских детей остались без возможности заниматься любимым спортом.