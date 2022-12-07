07 декабря 2022

Соловьев похвалил жителей Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Соловьев сообщил, что испытывает чувство гордости за уральцев Фото:

Телеведущий Владимир Соловьев похвалил свердловчан, которые помогают в проведении спецоперации России на Украине, и поставил их поведение в пример остальным жителям региона. Соответствующее заявление телеведущий сделал в эфире своей авторской передачи.

«Молодцы уральцы, ничего не могу сказать, просто молодцы! Я когда смотрю на то, что делают уральцы, чувство гордости. В Макеевку от Свердловской области направлено более 1697 тонн гуманитарной помощи, 180 тысяч медикаментов, посевной материал <…> медоборудование, высокоточные приборы. Вот такой Урал я люблю, это и есть противостояние бесам», — сказал Соловьев.

Он оценил также работу волонтеров и добровольцев и ход восстановление социальных учреждений городов ДНР, ЛНР. По его словам, бойцы из Свердловской области и предприниматели, помогающие в спецоперации РФ на Украине, «являются примером самых достойных людей».

Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля с целью спасения жизней русскоязычного населения ДНР и ЛНР. Для этого российские власти приняли решение провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Телеведущий Владимир Соловьев похвалил свердловчан, которые помогают в проведении спецоперации России на Украине, и поставил их поведение в пример остальным жителям региона. Соответствующее заявление телеведущий сделал в эфире своей авторской передачи. «Молодцы уральцы, ничего не могу сказать, просто молодцы! Я когда смотрю на то, что делают уральцы, чувство гордости. В Макеевку от Свердловской области направлено более 1697 тонн гуманитарной помощи, 180 тысяч медикаментов, посевной материал <…> медоборудование, высокоточные приборы. Вот такой Урал я люблю, это и есть противостояние бесам», — сказал Соловьев. Он оценил также работу волонтеров и добровольцев и ход восстановление социальных учреждений городов ДНР, ЛНР. По его словам, бойцы из Свердловской области и предприниматели, помогающие в спецоперации РФ на Украине, «являются примером самых достойных людей». Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля с целью спасения жизней русскоязычного населения ДНР и ЛНР. Для этого российские власти приняли решение провести денацификацию и демилитаризацию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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