Соловьев похвалил жителей Свердловской области

08 декабря 2022 в 09:51 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев сообщил, что испытывает чувство гордости за уральцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущий Владимир Соловьев похвалил свердловчан, которые помогают в проведении спецоперации России на Украине, и поставил их поведение в пример остальным жителям региона. Соответствующее заявление телеведущий сделал в эфире своей авторской передачи. «Молодцы уральцы, ничего не могу сказать, просто молодцы! Я когда смотрю на то, что делают уральцы, чувство гордости. В Макеевку от Свердловской области направлено более 1697 тонн гуманитарной помощи, 180 тысяч медикаментов, посевной материал <…> медоборудование, высокоточные приборы. Вот такой Урал я люблю, это и есть противостояние бесам», — сказал Соловьев. Он оценил также работу волонтеров и добровольцев и ход восстановление социальных учреждений городов ДНР, ЛНР. По его словам, бойцы из Свердловской области и предприниматели, помогающие в спецоперации РФ на Украине, «являются примером самых достойных людей». Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля с целью спасения жизней русскоязычного населения ДНР и ЛНР. Для этого российские власти приняли решение провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

Телеведущий Владимир Соловьев похвалил свердловчан, которые помогают в проведении спецоперации России на Украине, и поставил их поведение в пример остальным жителям региона. Соответствующее заявление телеведущий сделал в эфире своей авторской передачи. «Молодцы уральцы, ничего не могу сказать, просто молодцы! Я когда смотрю на то, что делают уральцы, чувство гордости. В Макеевку от Свердловской области направлено более 1697 тонн гуманитарной помощи, 180 тысяч медикаментов, посевной материал <…> медоборудование, высокоточные приборы. Вот такой Урал я люблю, это и есть противостояние бесам», — сказал Соловьев. Он оценил также работу волонтеров и добровольцев и ход восстановление социальных учреждений городов ДНР, ЛНР. По его словам, бойцы из Свердловской области и предприниматели, помогающие в спецоперации РФ на Украине, «являются примером самых достойных людей». Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля с целью спасения жизней русскоязычного населения ДНР и ЛНР. Для этого российские власти приняли решение провести денацификацию и демилитаризацию Украины.