Бойцы американской ЧВК «Моцарт» оказались под прицелом ЧВК «Вагнер». Об этом заявил полковник морской пехоты США в отставке, а также основатель частной военной компании Эндрю Милберн.
«Сейчас на Донбассе нет ни одной гостиницы, которая позволила бы нам остановиться, потому что им сказали, что нас [бойцов ЧВК „Моцарт“] преследуют», — сказал Милберн. Его слова приводит Newsweek. Он подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» могут нацелиться на американских бойцов.
Ранее URA.RU сообщало, что на Украину прибыла американская ЧВК «Моцарт». Корреспондент агентства, со ссылкой на источник в лице офицера Народной милиции ДНР с позывным «Ситх», отметил, что иностранные бойцы прибыли для противостояния «Вагнеру». Также полковник США в отставке Милберн говорил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными потерями возле Артемовска, пишет RT.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Киеву всячески оказывают поддержку страны Запада, также на стороне Украины воюют иностранные наемники.
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Бойцы американской ЧВК «Моцарт» оказались под прицелом ЧВК «Вагнер». Об этом заявил полковник морской пехоты США в отставке, а также основатель частной военной компании Эндрю Милберн. «Сейчас на Донбассе нет ни одной гостиницы, которая позволила бы нам остановиться, потому что им сказали, что нас [бойцов ЧВК „Моцарт“] преследуют», — сказал Милберн. Его слова приводит Newsweek. Он подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» могут нацелиться на американских бойцов. Ранее URA.RU сообщало, что на Украину прибыла американская ЧВК «Моцарт». Корреспондент агентства, со ссылкой на источник в лице офицера Народной милиции ДНР с позывным «Ситх», отметил, что иностранные бойцы прибыли для противостояния «Вагнеру». Также полковник США в отставке Милберн говорил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными потерями возле Артемовска, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Киеву всячески оказывают поддержку страны Запада, также на стороне Украины воюют иностранные наемники.