Основатель американской ЧВК «Моцарт» заявил о новой цели для ЧВК «Вагнер»

Newsweek: ЧВК «Вагнер» нацелился на наемников американской ЧВК «Моцарт»

Основатель ЧВК «Моцарт» заявил о том, что их бойцы оказались под прицелом ЧВК «Вагнер» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы американской ЧВК «Моцарт» оказались под прицелом ЧВК «Вагнер». Об этом заявил полковник морской пехоты США в отставке, а также основатель частной военной компании Эндрю Милберн.

«Сейчас на Донбассе нет ни одной гостиницы, которая позволила бы нам остановиться, потому что им сказали, что нас [бойцов ЧВК „Моцарт“] преследуют», — сказал Милберн. Его слова приводит Newsweek . Он подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» могут нацелиться на американских бойцов.

Ранее URA.RU сообщало, что на Украину прибыла американская ЧВК «Моцарт». Корреспондент агентства, со ссылкой на источник в лице офицера Народной милиции ДНР с позывным «Ситх», отметил, что иностранные бойцы прибыли для противостояния «Вагнеру». Также полковник США в отставке Милберн говорил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными потерями возле Артемовска, пишет RT.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Киеву всячески оказывают поддержку страны Запада, также на стороне Украины воюют иностранные наемники.