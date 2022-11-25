Источник URA.RU: США прислали на Украину бойцов, чтобы остановить ЧВК «Вагнер»

На Украину прибыла американская ЧВК «Моцарт», чтобы противостоять «Вагнеру»

25 ноября 2022 в 20:18 Размер текста - 17 +

В США на ЧВК «Моцарт» возлагаются большие надежды Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки решились на отправку в зону боевых действий на Украине частной военной компании «Моцарт», специально созданной для попытки противостоять ЧВК «Вагнер». Об этом URA.RU сообщил офицер Народной Милиции ДНР с позывным «Ситх». «ЧВК „Моцарт“ призвана стать силой, способной без привлечения регулярной армии США, противостоять ЧВК „Вагнера“, как непосредственно на поле боя, так и экспансии российской ЧВК в мире», — заявил офицер. Он добавил, что ранее уже предпринимались попытки оказать сопротивление Вооруженным силам России (ВС РФ) с помощью частных военных компаний, но на деле все оказалось гораздо сложнее. Посланные для этих целей бойцы Академии, ранее известной как ЧВК «Blackwater», не смогли оправдать возложенные на них обязанности. Военнослужащие Академии были не в силах бросить вызов оснащенной регулярной армии РФ. Поэтому сейчас в противоборство такой группе, как ЧВК «Вагнер», которая представляет собой слаженное и хорошо оснащенное соединение, дополнительно усиленная танками, артиллерией и фронтовой авиацией, направляется частная военная компания «Моцарт» из Америки. «Все силы американских политтехнологов и западных медиа сейчас направлены на создание ореола таинственности и непобедимости бойцов „Моцарта“», — подчеркнул офицер Народной Милиции. В данный момент идет постепенное включение организации в боевые действия на Украине. Помимо усилий по противостоянию ЧВК «Вагнера», перед бойцами «Моцарта» также поставлена задача тестирования новейших образцов американского оружия в боевых действиях. Одной из главных предназначений для американской ЧВК заключается в выдворении вагнеровцев с мирового рынка военных услуг. «Здесь, в ходе конфликта, они будут продвигать свой бренд, который до степени смешения скопирован с ЧВК „Вагнера“», — заявляет офицер. В отличие от американского оружия, бойцы ЧВК «Моцарт» не нуждаются в дополнительной обкатке боем, так как они представляют собой лучших представителей, собранных из различных корпусов морской пехоты США, которые готовы оправдать надежды американских властей. Несмотря на это, представители Народной Милиции ДНР не видят в американских профессионалах достойного противника для российских военных. «Все же основная цель участия ЧВК „Моцарт“ под Бахмутом заключается в создании успешного имиджа организации. Потому как в то, что они смогут эффективно противостоять бойцам „Вагнера“ и ВС РФ на фронте, я поверить совершенно не могу», — заключил офицер Народной Милиции ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Соединенные Штаты Америки решились на отправку в зону боевых действий на Украине частной военной компании «Моцарт», специально созданной для попытки противостоять ЧВК «Вагнер». Об этом URA.RU сообщил офицер Народной Милиции ДНР с позывным «Ситх». «ЧВК „Моцарт“ призвана стать силой, способной без привлечения регулярной армии США, противостоять ЧВК „Вагнера“, как непосредственно на поле боя, так и экспансии российской ЧВК в мире», — заявил офицер. Он добавил, что ранее уже предпринимались попытки оказать сопротивление Вооруженным силам России (ВС РФ) с помощью частных военных компаний, но на деле все оказалось гораздо сложнее. Посланные для этих целей бойцы Академии, ранее известной как ЧВК «Blackwater», не смогли оправдать возложенные на них обязанности. Военнослужащие Академии были не в силах бросить вызов оснащенной регулярной армии РФ. Поэтому сейчас в противоборство такой группе, как ЧВК «Вагнер», которая представляет собой слаженное и хорошо оснащенное соединение, дополнительно усиленная танками, артиллерией и фронтовой авиацией, направляется частная военная компания «Моцарт» из Америки. «Все силы американских политтехнологов и западных медиа сейчас направлены на создание ореола таинственности и непобедимости бойцов „Моцарта“», — подчеркнул офицер Народной Милиции. В данный момент идет постепенное включение организации в боевые действия на Украине. Помимо усилий по противостоянию ЧВК «Вагнера», перед бойцами «Моцарта» также поставлена задача тестирования новейших образцов американского оружия в боевых действиях. Одной из главных предназначений для американской ЧВК заключается в выдворении вагнеровцев с мирового рынка военных услуг. «Здесь, в ходе конфликта, они будут продвигать свой бренд, который до степени смешения скопирован с ЧВК „Вагнера“», — заявляет офицер. В отличие от американского оружия, бойцы ЧВК «Моцарт» не нуждаются в дополнительной обкатке боем, так как они представляют собой лучших представителей, собранных из различных корпусов морской пехоты США, которые готовы оправдать надежды американских властей. Несмотря на это, представители Народной Милиции ДНР не видят в американских профессионалах достойного противника для российских военных. «Все же основная цель участия ЧВК „Моцарт“ под Бахмутом заключается в создании успешного имиджа организации. Потому как в то, что они смогут эффективно противостоять бойцам „Вагнера“ и ВС РФ на фронте, я поверить совершенно не могу», — заключил офицер Народной Милиции ДНР.